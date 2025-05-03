親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

▲親子共逛「熊廢市集」掀熱潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局3日在局前大草坪舉辦今年首場「熊廢二手市集」，吸引近千名民眾攜家帶眷共襄盛舉，許多家庭自備環保袋、環保餐具與野餐墊，展現對減廢生活的認同與實踐行動。活動以「舊物不舊、物盡其用」為核心理念，鼓勵民眾將家中閒置物品重新販售或交換，不僅活化物品使用價值，也深化資源循環再利用的環保精神。

活動當天設有近70個攤位，其中約七成由親子團體組成，許多孩童在父母陪同下扮演「小老闆」角色，親手整理與介紹物品，體驗販售過程，場面溫馨有趣。家長普遍表示，透過參與市集，不僅能清出家中閒置物，更是教育孩子珍惜物品、理解資源有限的最佳實踐場域。活動現場充滿親子互動與社區交流氛圍，展現地方居民對環保理念的高度共鳴。

台東縣政府表示，「熊廢二手市集」為本縣推動循環經濟的重要實踐平台，透過創造友善交易空間，鼓勵民眾將不再使用但仍具價值的物品進行再流通，不僅減少浪費，也有助於建立永續生活型態。本次活動也結合聯合國永續發展目標（SDGs）中的第17項「全球夥伴關係」，邀請縣民共同為環境盡一份心力，以實際行動打造資源共享、社區共好的永續台東。

台東縣環保局進一步指出，該市集自開辦以來參與人次已突破千人，逐漸成為縣內規模最大的環保二手交易平台。未來將持續規劃相關活動，強化民眾對「源頭減量」概念的認識，鼓勵從生活小事做起，以日常實踐累積永續成果。局方也呼籲市民踴躍參與類似活動，讓每一件舊物都能物盡其用、延長生命週期，為地球減負，也為下一代留下一片綠意。