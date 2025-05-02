河床撿廢鐵太專心！忘了車停哪裡　台東警助他回家

▲民眾忘記機車停哪，熱心警民攜手助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東太麻里一名葉姓老翁日前前往河床拾荒時，忘記機車停放位置，炎熱天氣下無助地坐在河邊，所幸在熱心民眾通報下，警方及村民協力尋找，最終順利找回機車，老翁感激萬分。

大武警分局太麻里分駐所近日接獲民眾報案，指稱在東61鄉道一處河床邊發現一名長者獨自坐著，神情茫然，疑似迷路或身體不適。警方獲報後迅速派員前往，巡佐呂中文與同仁趕抵現場，發現坐在河邊的是家住太麻里鄉美和村的葉姓老翁。

據了解，葉翁當日獨自一人前往河床撿拾石頭與廢鐵，因過於專注工作，竟一時忘記機車停放的地點，回過神時已無從辨認方向。炎陽高照之下，年逾七旬的他感到體力不支，只得無奈地坐在河邊休息。

警方擔心老翁體力不濟，先行將其接回住處休息，再返回河道一帶展開搜尋。由於該地地形複雜，機車可能停放於偏遠小徑，警方也廣邀北里村村民協助。在村長與在地鄉親的熱心幫忙下，終於在山間一條不起眼的小路上找回葉翁的機車。

機車尋獲後，警方立刻通知葉翁前來認領。葉翁對警方的積極協助及村民的熱情幫忙感到十分感動，頻頻道謝，直說：「還好有你們！」

大武分局表示，警察不僅是執法者，更是社區居民的守護者。民眾若在生活中遭遇困難或緊急狀況，無需遲疑或不好意思，均可撥打110或就近前往派出所求助，警方將盡全力協助，成為民眾最可靠的後盾。