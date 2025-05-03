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台東志工大會師熱血登場　6千志工展現無私奉獻力量

▲台東志工大會師展現社區強大動能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東志工大會師展現社區強大動能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

展現志工多元樣貌與團隊精神，台東縣政府3日於縣立體育館舉辦「2025千人志工大會師—Team Taitung志工上勇」活動，吸引187支志工隊、約860位志工參與。活動以「志工上勇」為主題，融入棒球元素，象徵志工如同一支無畏挑戰、勇往直前的球隊，憑藉團隊合作共同擊出象徵台東力量的「Home Run」。

台東縣副縣長王志輝出席致詞時表示，感謝全縣6,778位志工夥伴長期投入服務，這些志工人數已佔台東總人口3.22%，其中高齡志工更達2,564人，展現長者積極參與公共事務、貢獻所長的社會價值。他指出，縣府近年持續透過各類資源措施支持志工發展，包括辦理培訓課程、提供意外保險、發放志願服務紀錄冊與榮譽卡，並鼓勵各類團體申請補助推動時間銀行、靈性照顧等創新服務模式，以強化志工的服務品質與參與意願。

在活動現場，台東縣政府特別為今年新成立的10支志工隊舉行授旗儀式，歡迎他們正式加入服務行列，也象徵志願服務網絡持續擴大。縣府期盼未來能有更多民眾響應，一同加入志工行列，為社區注入更多溫暖與行動力。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，今年活動以「志工上勇」為設計主軸，象徵志工面對挑戰時展現的堅毅與熱忱。活動內容融入運動精神與團隊合作概念，設計了千人應援操與分組競賽，提升參與者的凝聚力與活力。主辦單位以「Home Run（紅不讓）」作為象徵語，傳遞「熱愛生活、勇往直前、團結努力」的志工精神，現場志工們也以實際行動展現活力與默契。

除舉辦大型交流活動外，台東縣政府亦持續深化志願服務政策推動，設立志願服務推廣中心，定期訪視各地志工隊運作狀況，傾聽隊員需求與感人故事。透過電子專刊、臉書粉絲專頁與LINE官方帳號等多元媒介進行志工行銷與推廣，提升社會參與度與影響力。

根據統計，2024年台東縣志工總服務時數達19萬6,029小時，累積服務人次超過114萬，顯示志工在地方社會福利網絡中扮演關鍵角色。縣府也藉由補助機制、專業訓練、公開表揚與保險制度，建立健全的志工支持系統，提升服務效能與參與意願。

台東縣政府呼籲更多鄉親投入志願服務，不僅能豐富個人生活、拓展人際關係，更能為地方帶來實質改變與正向影響。相關志工服務資訊，可洽台東縣志願服務推廣中心。

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