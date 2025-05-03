台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

▲警政改革讓社區更有感。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合轄區治安需求與提升警政服務效能，台東縣警察局關山分局自今年5月1日起調整崁頂派出所的警勤區劃分，進行部分區域的整併與優化。此次調整後，崁頂村第1至4鄰的原第一勤區與第5、6鄰的原第二勤區合併為新的第一勤區，而加拿村所屬的原第三勤區則調整為新的第二勤區。警方強調，這項劃分雖屬行政上的調整，實際對社區民眾的服務將更趨全面，並強化與居民的在地連結。

調整上路後，崁頂派出所即刻展開主動服務行動，由新勤區警員邱麗香與所長徐金祥聯袂前往村長、部落領袖及地方耆老處拜訪，迅速掌握社區內的民情動態、治安狀況及交通安全問題。在交流過程中，警方得知多位居民近期因健康因素如中風、行動不便等，面臨生活困難，立即啟動關懷機制，主動送上「愛心米」與生活物資，實地了解弱勢家庭的需求與生活狀況。

除了物資援助，員警也藉此次家戶訪視機會進行防詐騙宣導，針對長者容易成為詐騙目標的情況，提醒常見手法包括假冒親友、投資詐騙及網購陷阱等，呼籲居民提高警覺。如遇可疑情況，可隨時撥打165反詐騙專線（https://165dashboard.tw/）或向鄰近派出所尋求協助。

在防詐同時，警方也不忘強化交通安全宣導，特別提醒高齡者在外出行走或騎乘交通工具時應注意交通號誌與車流，養成正確用路習慣，以避免意外發生，進一步提升自我保護意識。

關山分局表示，這次的勤區整併不僅是勤務配置上的優化，更是強化社區互動、深化民眾參與警政的重要契機。透過第一線警員的實地拜訪與主動服務，不僅讓居民感受到警察的關心與支持，也有助於建立社區安全網絡與信任基礎。未來，警方也將持續推動警民合作，精進治安與社會關懷工作，攜手打造安全、和諧的社區環境。