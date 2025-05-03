台東男拒檢駕車逃逸！結局「頭上腳下」　整輛插進水溝裡

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東分局寶桑派出所於今(3日)凌晨4時15分執行巡邏勤務，行經臨海路與信義路口時發現一輛自小客車駕車不穩，上前攔停盤查，駕駛卻拒檢逃逸，最終失控自撞「插進」一旁水溝內，而駕駛陳姓男子(58歲)受有頭部撕裂傷，送醫救治無大礙，副駕駛則是自行脫困。

▲台東臨海路二段駕駛拒檢逃逸，結果自撞栽進路邊水溝。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



畫面中可以看見，警方上前盤查一輛咖啡色轎車，起初駕駛皆配合，但當員警要求熄火時，駕駛竟加速逃逸，員警隨即開車緊跟，結果最後在馬路旁的水溝裡發現「頭上腳下」栽進水溝的車輛，立刻請求消防前來支援。

警方表示，陳姓男子搭載一名乘客，於臨海路二段被攔停盤查，陳男卻拒絕加速逃逸，員警隨即尾隨至大學路附近，發現該車已自撞路邊水泥護欄並跌入水溝，副駕駛自行脫困，駕駛人則受困車內。

警方立即通知消防人員到場協助，順利將陳男救出，經初步檢視發現其頭部有撕裂傷，由消防人員緊急送往台東基督教醫院救治。現場實施酒測，未有酒後駕車情形。

台東分局指出，警方依法執行盤查並全程保持安全距離，對於陳男為何拒檢逃逸，將進一步釐清調查。警方亦呼籲民眾，切勿因逃避查緝而危害公共安全，駕駛人遇盤查應配合警方執行，共同維護交通秩序與社區安全。