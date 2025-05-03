轟林思銘「違法荒唐事蹟多」　王婉諭：徹底失格的立委該被罷免

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免第二階段連署進入最後衝刺，全台多數罷團也預計於近日完成造冊及送件作業，對此，時代力量黨主席王婉諭今（3日）在社群平台表示，新竹縣第二選區國民黨立委林思銘荒唐事蹟多，但每次被指控，都自知理虧、轉移焦點，她直言，這樣的立委是徹底失格的，呼籲大家一起在最後這3天加入連署罷掉林思銘。

王婉諭提到，從昨晚到今日早上，她和罷免林思銘的罷免志工一起到超市、市場、公園宣講，就是為了要衝破最後一點點的差距，目前距離法定門檻只差不到1000張，且林思銘第二階段罷免連署收件剩下最後3天。

王婉諭強調，她雖然相信真的有機會可以翻轉這塊被國民黨完全執政多年的土地，但即便已經如此接近法定門檻，目前距離真正的安全份數都還有一段距離，絕對不能停下腳步。

此外，王婉諭坦言，這陣子還是有很多鄉親會問她，「林思銘做了什麼，必須要罷免他？」。王婉諭則指出，光是這半年內，她和夥伴們就已經接連揭露了林思銘「違建未處理、超貸不承認、佔用國有地、無照開車上路」等多個荒唐事蹟。

王婉諭進一步指出，更不用說，林思銘過去還有「亂刪預算、力挺貪污縣長、護航違法建商、護航不肖幼教業者、護航叛將」的種種言行，皆展現了林根本就是一個心中只有黨意、利益，完全沒有人民的立委。

王婉諭說，這些事情不只是「犯錯」而已，甚至連「違法」事證都非常明確，結果，對於罪證確鑿的指控，林思銘「每一次」都自知理虧地偷偷處理、轉移焦點，從來沒有一次正面回答問題，更沒有面對鄉親、誠懇道歉的擔當。

因此，王婉諭呼籲，這樣的民意代表，是徹底失格的，新竹人，值得更好的民意代表，最後3天，請大家一起站出來，成為公民團體的助力，換掉不適任的立委，還給國家一個正常的國會。

▲新竹縣第二選區國民黨立委林思銘。（資料照／記者屠惠剛攝）