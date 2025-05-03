外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

《路透社》引述4名不願具名消息人士指出，台灣下週將首度舉行紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利的官方活動，總統賴清德將於5月8日在台北宴請外國使節與各國政要，發表二戰歐戰勝利80週年紀念演說，強調侵略行徑必遭擊敗，傳遞台灣堅定對抗威權侵略的立場。對此，綠委吳思瑤今（3日）表示，賴總統若發表相關談話，都會共同倡議做和平守護者。綠委許智傑也指出，此次談話有三大意義，肯定賴總統積極與世界合作，並繼續與民主國家站在一起。

根據《路透社》報導，這場演說將是台灣首次正式紀念二戰歐洲戰場勝利。消息人士透露，賴清德將藉此場合號召國際盟友團結一致，共同對抗來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國與日俱增的威脅。知情人士直言，「二戰的勝利是各國團結的結果，侵略行為必須被擊敗，這個訊息至關重要。所有熱愛和平的國家必須站在一起。」

外媒分析，賴清德的談話時機點敏感，因為隔天俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也將主持歐戰勝利80週年閱兵式，中國國家主席習近平將親自出席，凸顯不同陣營的外交操作。對此，總統府尚未針對相關報導做出回應。

對此，許智傑則表示，這是台灣首度正式紀念二戰歐洲戰場勝利，有三大意義，第一、賴清德總統賦予歷史新意義；第二、與歐美民主盟友同一陣線；第三、對中國等獨裁國家表達捍衛自由民主的決心。我相當肯定耐心的賴總統積極與世界合作，讓台灣被世界矚目，並繼續與民主國家站在一起。

吳思瑤表示，賴清德總統身兼國軍統帥統御國防外交，在重要國際節日當然會發表必要談話，台灣一向是捍衛和平，尤其台灣現在是印太地區的和平貢獻者，位在第一島鏈位置，台灣要安全整個印太地區才安全，站在和平貢獻者這個角度，賴總統若在戰爭紀念相關日子發表談話，都會共同倡議做和平守護者。