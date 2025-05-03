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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷瑤」恐不成案？　游淑慧批：領銜人不能代表所有連署人

▲中國國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委吳思瑤罷免案的領銜人張克晉日前無預警聲明，即刻起退出領銜人身分，然而，根據《選罷法》領銜人自行退出時，備補領銜人須經1/2以上提議人書面同意，始可更換領銜人，若沒有領銜人，罷免恐不成案。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（3日）表示，領銜人不能代表所有連署人，如果一個人的退出，就會造成整個罷免案無效，那未來罷免案搓圓仔湯或施壓就太容易了。

罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉日前聲明，即刻起退出領銜人身分，他指出，無止境的抗衡只會讓台灣政治、經濟與民生原地空轉，所以，願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自工作崗位，為全台灣人民福祉而努力。

根據《選罷法》第76條規定，「罷免案提議人之領銜人死亡，或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」。換言之，在領銜人自行退出的情況下，若無法取得符合法條門檻的備補領銜人遞補同意書數量，該罷免案恐因此無法成案。

當前局面也引來藍營焦慮，游淑慧今日在臉書發文提到，一個領銜人的退出，如果就會造成整個罷免案無效，那未來罷免案搓圓仔湯或施壓就太容易了，畢竟不管公民團體或罷免志工多麼認真連署，最後關頭被罷免人只要設法威脅或施壓設法搓掉領銜人就好。

游淑慧強調，這樣的比例原則太過失衡，道德風險也太高，罷免領銜人不能代表數千、數萬連署人的公民意志，領銜人的角色比較像是罷免案中的聯繫窗口。

至於《選罷法》的精神，容許這樣的制度設計嗎？游淑慧認為，答案顯然是「不容許」，就像是「已登記的選舉候選人」，就算選到一半自行宣布退選，中選會仍會將退選的候選人印在選票上。

游淑慧直言，選罷法的精神，不是說要退就能退，就是為了避免道德風險，以實例來看，2022年花蓮富里鄉長候選人張容榕，登記後在選舉期間宣布退選，甚至把戶籍遷出選區，沒想到依然是合法候選人，最後甚至「高票當選」。

游淑慧表示，花蓮的案例證明，我們的選罷法，並不是「自己想退就能退」，因為或許這種，想退就退的任意進退，也可能藏有什麼不足為外人道的隱情也說不定。

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