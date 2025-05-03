趙少康諷朱立倫「安慰自己而已」　指民調家裡做：完全不能看

▲黨主席朱立倫說內部民調北市五席藍委都很安全，趙少康譏「安慰自己而已」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

面對大罷免持續升溫，國民黨主席朱立倫透露，1日晚上國民黨做出最新民調，台北市民絕大部分是反對大罷免，5位立委都很安全。不過，資深媒體人趙少康今（3日）提醒，「不能看民調，民調完全不能看」，民調在家裏做，那都不足以恃之，安慰自己而已。

全台大罷免二階進入收件最後倒數，台北市5位藍委罷免案包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆皆已通過二階門檻，讓藍營基層很焦慮。朱立倫2日透露，黨內昨晚做最新民調，台北市民多反對大罷免，北市5藍委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持藍委是要出來投票，因此，所有黨員同志在未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委。

趙少康、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽等人，上午出席「罷免雙吳 以罷制罷」街頭宣講活動接受媒體聯訪；被追問朱立倫說北市5名立委都在安全名單之內，戴回應，「據我所知黨中央最近的確有做一波民調，目前看起來情況還算樂觀，但面對執政黨這種鋪天蓋地惡質手法，不能掉以輕心。」

戴錫欽說，罷免投票是仇恨動員，與一般選舉或公投都不一樣，所以即便民調有些許樂觀，但「完全沒辦法信任」，他們只要動員25%出來，藍營完全不動或不投票，藍委還是岌岌可危，完全沒有樂觀本錢。

趙少康也說，「不能看民調，民調完全不能看，記得那時候公投的時候，民調大家都不要吃萊豬，結果公投結果剛好相反，民調大家做在家裡，但投票是不管颳風下雨都要出來投票，民進黨是仇恨動員，很容易動員25%，要反制罷免，必須要支持國民黨的人通通出來投票才對，不出來投票的話，民調都是在家裡，不足以視之，安慰自己而已」。



