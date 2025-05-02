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張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉：祈願媽祖慈悲庇佑

記者鄒鎮宇／綜合報導

一年一度的白沙屯媽祖遶境活動於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，然而現場發生了小插曲。雲林縣長張麗善當時移開了拱天宮的爐主，引起網友討論。為此，她於2日強調，當時現場秩序繁忙，她也不認識爐主的身份，因此無意中造成不周，對此深表歉意，「絕非有心，深表歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安」。

張麗善2日早上表示，「昨晚我以一顆還願與感恩的心情，出席白沙屯媽祖進香活動。當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，我因不識爐主身份，無意中有不周之處，絕非出於本意。對此，我深感歉意，並將在適當時機向爐主表達我的誠摯歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。」

▲▼張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉：祈願媽祖慈悲庇佑。（圖／翻攝張麗善臉書）

▲▼張麗善2日晚間針對移開「媽祖爐主」一事發文道歉。（圖／翻攝張麗善臉書）

▲▼張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉：祈願媽祖慈悲庇佑。（圖／翻攝張麗善臉書）

張麗善2日晚間於臉書發文表示，她參與這項活動不僅是朝聖，更是一次內心的反省之旅。白沙屯媽祖北港進香沒有固定路線，需在子時啟程，隨著媽祖與信眾一路前行。她提到，這段路程教會她放下急躁與執著，只留下感恩的心情。

張麗善回憶，去年白沙屯媽祖首次進入縣府時，自己感動得紅了眼眶，這一刻不僅鼓舞了她，也激勵了縣府同仁。張麗善感謝縣府團隊長期以來對地方的貢獻，並稱讚他們的專業與對土地的熱愛。

她表示，媽祖讓她重新找回初心，而雲林則讓她每一步都踏實而堅定，「願我們能在信仰的光中，看見方向，看見彼此」。

網友看完紛紛留言，「真好笑，明明就是為了搶鏡頭作秀用才推開爐主，還說不認識爐主才推開」、「就算不是爐主，她這個行為，真的很沒禮貌」。

也有人說，「縣長加油」、「人非聖賢孰能無過？道歉總比硬拗好」、「我們陪縣長走完全程，她很低調，請不要亂抹黑」、「有些事不用道歉，也不用解釋、用心縣政就好」、「縣長辛苦了，下次多注意當地風俗，避免落人嘴話」。

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