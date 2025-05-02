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趕路衝北港！粉紅超跑突靠右　信眾見「媽祖1嗜好」：好可愛

▼▲媽祖愛看戲 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖進香出發前，會先選好想要看戲的位置。（圖／YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香預計36小時要抵達雲林北港，一路南下急行軍，有網友發現，媽祖娘娘慈悲助人之餘，也不會停下腳步「追劇」一下，「媽祖婆太可愛了吧，還會過來看個戲！」文章引發網友討論，「白沙屯媽祖最愛：小孩跟布袋戲」、「剛剛又小看了第二場，超可愛」。

一名網友在Threads表示，早上9點多看白沙屯媽祖電視台直播時，走到一半發現路邊有布袋戲的行動戲台，鑾轎隨即停下來並緩緩往右靠，接著原地搖晃了一會兒，讓原PO笑稱「媽祖婆太可愛了吧，還會過來看個戲！」

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網友紛紛笑回，「比起鋼管辣妹、禮生，神明真的更愛看這種布袋戲或歌仔戲」、「趕路也不忘娛樂，白沙屯媽和山邊媽可愛的地方」、「白沙屯媽祖最愛：小孩跟布袋戲」、「媽祖：好久沒追劇了」；也有人補充後續，媽祖急行軍路途，中午又在路邊發現另一台布袋戲戲台，「剛剛又小看了第二場，超可愛」。

留言串中，有信徒熱心解釋，媽祖也熱愛追劇，「祂很愛看戲唷，每一次進香出發的第一件事就是去白沙屯火車站附近選定一個祂回來要看戲的位置，這個位置會像這樣噴漆做記號（上方第一張圖）」。

▼▲媽祖愛看戲 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▼▲媽祖愛看戲 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖特地停下腳步，往戲台靠近。

白沙屯媽祖網路電視台YouTube也分享一段「猜猜媽祖婆回城選在哪裡看戲？」的短片，媽祖娘娘神轎跨出廟門，就會前往火車站選擇「戲台地」，作為祂回鑾要看戲的地點，如此一來，廟方與工作人員就能提前準備好戲台與分轎的前置作業。

據《三立新聞網》報導，YouTube「安導愛講古」說明媽祖愛看戲的原因，古代不像現在人有手機、網路，最大的娛樂就是看歌仔戲、南管戲、樂班等，經過長期驗證，發現神轎比較會在靈動過程當中，慢慢往戲台、戲班靠近，才發現神明有看戲的喜好。

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