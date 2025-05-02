急行軍37hrs到北港！香燈腳急「趕不上」　張麗善：媽祖會體諒

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化伸港，雲林縣長張麗善(左一)跪地舉香恭迎。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖遶境盛事於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，進程預定在37小時內到達北港，在高溫炎熱下挑戰腳程，無非是一場硬仗，沿途有香燈腳大呼「趕不上，簡直用跑的」，雲林縣長張麗善也跟在急行軍行列中，她表示，「媽祖都會體諒，大家不要太有壓力」。

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▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化伸港，雲林縣長張麗善(右二)舉香恭迎。（圖／民眾提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖于1日深夜11時25分舉行登轎儀式，展開為期10天9夜的進香之旅。今年進香行程特別緊湊，預定在37小時內急行抵達雲林北港，在高溫炎熱下對隨行香燈腳體力是一大考驗。不少信眾大呼「簡直用跑的」，仍創下33萬人隨行的歷史紀錄。

而雲林縣長張麗善全身裝備齊全，頭戴草帽、墨鏡，身著袖套，背著「勇」字小背包，展現虔誠信仰，下午行經彰化時，她更與福安宮主委、和美鎮長等人跪地恭迎媽祖鑾轎。面對部分香燈腳體力不支的情況，她暖心鼓勵：「不要太有壓力，量力而行就好，媽祖都會體諒。」

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化伸港，沿途信眾跪地恭迎媽祖聖駕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化伸港，沿途信眾跪地恭迎媽祖聖駕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）