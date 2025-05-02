　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張麗善「彰化跪拜求停駕」！媽祖原地搖晃「下秒閃人」網看傻了

網搜小組／劉維榛報導

雲林縣長張麗善移開「拱天宮爐主」之舉，引發爭議。有網友眼尖發現，媽祖粉紅超跑來到彰化伸港福安宮時，主委率著眾人跪拜迎駕，張麗善也在其中，三拜完後，廟方也開出一條路希望媽祖能停駕加持，結果鑾轎搖晃了10幾秒後決定往前行，令網友熱議「媽祖把一切都看在眼裡，誠心與否，祂都知道」。

▲雲林縣長張麗善化身香燈腳將一路陪同白沙屯媽祖到北港。（圖／民眾提供）

▲張麗善與福安宮廟方人員一同跪拜迎駕。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads表示，白沙屯媽祖今下午2點多來到彰化伸港鄉，路途中，福安宮主委率著一群人跪在地上，並手持香要恭迎媽祖停駕。

可見主委口中唸唸有詞，畫面中的左側更吸引原PO的注意，「最左邊這位戴墨鏡的女士，各位有沒有很熟？不就是昨天跟白沙屯媽祖爐主搶C位那位嗎？」

繼續回到影片，主委率著一行人拜拜三次後，廟方人員也特地清出一條路，祈求白沙屯媽祖能親臨加持，然而鑾轎在原地左右搖動約15秒後，決定往前繼續趕路。原PO說，「（媽祖）絲毫沒有要轉彎的意思，直接往前走了。」

▼。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖鑾轎繼續往前行。（圖／翻攝YouTube／白沙屯拱天宮）

底下網友紛紛熱議，「媽祖轎根本不想停，敲鑼的一直感應敲越來越快，想趕快清出路線，要趕快離開」、「每次看白沙屯媽，都能感受到祂的正氣凜然」、「沒她來，說不定就轉彎了」、「去年閃傅，今年閃張，媽祖真有個性」、「是不要亂揣摩媽祖的意思了，事實就是沒駐留，人超多的，整個行程也都delay」、「媽祖把一切都看在眼裡，誠心與否，祂都知道」。

針對昨（1日）舉行登轎儀式，雲林縣長張麗善當時移開拱天宮爐主，疑似想卡C位一事，張麗善在今日做出回應，「昨晚我以一顆還願與感恩的心情，出席白沙屯媽祖進香活動。當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，我因不識爐主身份，無意中有不周之處，絕非出於本意。對此，我深感歉意，並將在適當時機向爐主表達我的誠摯歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。」

▼張麗善挪開爐主，引發爭議。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯媽祖登轎儀式。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼
快訊／新台幣匯價強彈3.07%　央行發新聞稿解釋
新台幣見30字頭！匯價一日飆過3關　 2行業恐剉咧等
白沙屯媽祖進香驚見「洗腳水女神」！素顏合照信徒直呼：人生首次
32歲男酒駕逆撞1死2傷　「手銬+腳鐐上身」移送畫面曝
粉紅超跑首度停駕鹿港派出所　33萬香燈腳同步見證

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走　一票苦主秒懂

粉紅超跑海線急行軍！首度停駕鹿港派出所　33萬香燈腳同步見證

不是每間餐廳都有！提供「貼心1服務」超加分　網讚：真的要多支持

鹿耳門天后宮PO公告「徵公關人員」　學歷門檻高中／職即可

張麗善「彰化跪拜求停駕」！媽祖原地搖晃「下秒閃人」網看傻了

歐洲客來台破疫前水準！英國客增3成　觀光署再邀4位百萬網紅踩點

坐辦公室太安靜！有什麼工作「能往外跑」　過來人給答案

急行軍37hrs到北港！香燈腳急「趕不上」　張麗善：媽祖會體諒

33萬香燈腳烈日伴粉紅超跑急行軍　3歲娃累癱哭鬧...警變身保母

鋒面排隊報到「周日3地雨較大」　下周2天雷雨襲全台

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走　一票苦主秒懂

粉紅超跑海線急行軍！首度停駕鹿港派出所　33萬香燈腳同步見證

不是每間餐廳都有！提供「貼心1服務」超加分　網讚：真的要多支持

鹿耳門天后宮PO公告「徵公關人員」　學歷門檻高中／職即可

張麗善「彰化跪拜求停駕」！媽祖原地搖晃「下秒閃人」網看傻了

歐洲客來台破疫前水準！英國客增3成　觀光署再邀4位百萬網紅踩點

坐辦公室太安靜！有什麼工作「能往外跑」　過來人給答案

急行軍37hrs到北港！香燈腳急「趕不上」　張麗善：媽祖會體諒

33萬香燈腳烈日伴粉紅超跑急行軍　3歲娃累癱哭鬧...警變身保母

鋒面排隊報到「周日3地雨較大」　下周2天雷雨襲全台

《絕命終結站》睽違14年回歸！死神「誅九族」　刷新系列最多死亡人數紀錄

桃猿新領隊回應餐飲爭議：絕非砍預算！已和與黃子鵬、林立談約

張善政視察青山非營利幼兒園！曝桃園人口成長2歲專班增逾百班

健保支付手術救命凝膠已為日本2倍價！石崇良：廠商應說明差在哪

台南婦幼隊辦《我12歲，你介意嗎》影展座談　聚焦數位性暴力防治

環狀線受損「雙北合計求償33億」　中工：起訴內容有疑義

Elkie一氧化碳中毒「眼前發白倒地送醫」　曬照報平安：真的太驚險

「西芹汁」夯什麼？促進腸道健康超有感　提醒「2種人」適量喝

不需要每天探討古林睿煬　餅總：會有無形壓力

安平航海城勇奪綠建築標章、安全建築雙認證　翻轉舊倉庫成永續地標

慫了慫了！6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

生活熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

白沙屯媽祖急奔「深夜1視角」　網驚：看了起雞皮疙瘩

「最美檢察官」遞辭呈！　下一步曝光

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

車禍撞斷3腰椎　粉紅超跑突轉進她家停駕

李珠珢IG限動轉貼餵食片　網愣：比學姐還敢

台人離座「1行為」　日本人驚呆：不會被偷嗎

更多熱門

相關新聞

粉紅超跑海線急行軍　首度停駕鹿港派出所

粉紅超跑海線急行軍　首度停駕鹿港派出所

被譽為「粉紅超跑」的白沙屯拱天宮媽祖展開10天9夜遶境進香，今年隨行香燈腳突破33萬人創歷史新高。首日行程就充滿驚喜，媽祖鑾轎沿台61線、台17線快速推進，將苗栗、台中、彰化三縣市串連成一條神聖的「媽祖大道」，令人相當意外媽祖首度選擇停在鹿港派出所，令員警相當感動。

急行軍37hrs到北港！香燈腳大喊：趕不上

急行軍37hrs到北港！香燈腳大喊：趕不上

白沙屯媽停面前！她上前被喊「不要錄」傻了

白沙屯媽停面前！她上前被喊「不要錄」傻了

即／國3南和美段火燒車多次爆炸！女緊急搶救小孩

即／國3南和美段火燒車多次爆炸！女緊急搶救小孩

粉紅超跑突靠右！信眾見「媽祖1嗜好」：好可愛

粉紅超跑突靠右！信眾見「媽祖1嗜好」：好可愛

關鍵字：

白沙屯媽祖C位爐主雲林縣長張麗善拱天宮彰化福安宮

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面