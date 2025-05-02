張麗善「彰化跪拜求停駕」！媽祖原地搖晃「下秒閃人」網看傻了

網搜小組／劉維榛報導

雲林縣長張麗善移開「拱天宮爐主」之舉，引發爭議。有網友眼尖發現，媽祖粉紅超跑來到彰化伸港福安宮時，主委率著眾人跪拜迎駕，張麗善也在其中，三拜完後，廟方也開出一條路希望媽祖能停駕加持，結果鑾轎搖晃了10幾秒後決定往前行，令網友熱議「媽祖把一切都看在眼裡，誠心與否，祂都知道」。

▲張麗善與福安宮廟方人員一同跪拜迎駕。（圖／民眾提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads表示，白沙屯媽祖今下午2點多來到彰化伸港鄉，路途中，福安宮主委率著一群人跪在地上，並手持香要恭迎媽祖停駕。

可見主委口中唸唸有詞，畫面中的左側更吸引原PO的注意，「最左邊這位戴墨鏡的女士，各位有沒有很熟？不就是昨天跟白沙屯媽祖爐主搶C位那位嗎？」

繼續回到影片，主委率著一行人拜拜三次後，廟方人員也特地清出一條路，祈求白沙屯媽祖能親臨加持，然而鑾轎在原地左右搖動約15秒後，決定往前繼續趕路。原PO說，「（媽祖）絲毫沒有要轉彎的意思，直接往前走了。」

▲媽祖鑾轎繼續往前行。（圖／翻攝YouTube／白沙屯拱天宮）



底下網友紛紛熱議，「媽祖轎根本不想停，敲鑼的一直感應敲越來越快，想趕快清出路線，要趕快離開」、「每次看白沙屯媽，都能感受到祂的正氣凜然」、「沒她來，說不定就轉彎了」、「去年閃傅，今年閃張，媽祖真有個性」、「是不要亂揣摩媽祖的意思了，事實就是沒駐留，人超多的，整個行程也都delay」、「媽祖把一切都看在眼裡，誠心與否，祂都知道」。

針對昨（1日）舉行登轎儀式，雲林縣長張麗善當時移開拱天宮爐主，疑似想卡C位一事，張麗善在今日做出回應，「昨晚我以一顆還願與感恩的心情，出席白沙屯媽祖進香活動。當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，我因不識爐主身份，無意中有不周之處，絕非出於本意。對此，我深感歉意，並將在適當時機向爐主表達我的誠摯歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。」

▼張麗善挪開爐主，引發爭議。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

