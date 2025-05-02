白沙屯媽停面前！她上前被喊「不要錄」　網點頭：真的危險

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化了。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）



記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖進香於今（2日）凌晨出發，開啟10天9夜的進香行程，活動吸引許多信徒參加。一名女網友貼出一段去年的影片，是白沙屯媽祖停在她面前的畫面，當時她為了拍得更清楚，拿著手機靠近一點，結果突然聽到有人大喊「不要錄！」讓她一愣「真的不能拍嗎？」話題釣出內行解答。

這位女網友在Threads貼出影片，當時看到白沙屯媽祖的轎子停在她眼前，原本隔著一段距離的她想要走得更近，結果靠近警察背後時，突然聽到有人說「不要錄不要錄！」讓她趕緊按下結束鍵，但也納悶「真的不能拍嗎？」

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貼文釣出網友解惑，「可以拍的，不要碰神轎和擋到媽祖動線即可」、「可以拍，只是要集中精神注意安全，因為媽祖隨時會移動轉彎，如果站著專注拍攝可能會被撞到，也會影響到轎班人員移動的動線，但如果鑽轎底時就千萬不能拍轎底」、「不是不要拍，而是你太靠近了、怕你危險」、「當然可以拍，在拍的當下注意自己安全，因為會看著手機螢幕而忘了附近人潮而被推擠到。」

話題還吸引音樂人柯大堡留言，「是因為危險！媽祖停下來『行轎』選擇路線的時候，突然的轉彎、加速、甚至迴轉，如果你在這個時間點一直靠近，然後手機拿著拍，一定沒辦法注意路況，會被撞飛，然後人潮又多的情況，真的危險。」