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金門縣府團隊參訪基隆武崙里　考察韌性社區防災運作模式

▲金門縣府團隊赴基隆武崙里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金門防災團隊跨海取經，參訪基隆武崙里韌性社區交流防災實務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為精進地方社區防災實務與應變經驗，金門防災團隊1日前往基隆市安樂區武崙里韌性社區，進行「韌性社區」交流參訪。此次活動由金門縣消防局副局長陳國瑋率隊，與金門縣政府民政處、社會處、行政處、後備服務中心，以及古寧頭社區、東門里社區代表、協力團隊銘傳大學馬國宸教授，參訪武崙里韌性防災社區的運營經驗。

參訪活動由武崙里長李文財接待，基隆市消防局長游家懿與協力團隊海洋大學洪志評教授，以及聯華食品基隆廠長張興祥一同出席活動，也顯示企業對於社區防災的重視。

活動首先踏勘基金一路大武崙溪沿線地區，藉由過去曾經遭遇達到約2公尺高的淹水災情，促使周邊的商家設置起防水閘門，並且里長串聯起商家與社區建立合作防災網絡，一起攜手強化地區的防災韌性。

▲金門縣府團隊赴基隆武崙里。（圖／記者郭世賢翻攝）

除了災害應變工作分享外，里長李文財也分享里內的減災成果，指出過去曾邀集市府多個單位現勘大武崙溪沿岸涵洞，發現涵洞內有許多鋼筋、管線與水泥阻礙排水功能。經過多方協調與改善後，成功清除雜物，也大幅提升區域的排水效能，降低未來淹水風險。

金門縣消防局副局長陳國瑋對於武崙里長的防災經驗表達感佩，並感謝里長無私分享寶貴的防災經驗。聯華食品基隆廠長張興祥肯定社區的努力，同時強調企業與社區共同防災的重要性。

武崙里目前已有40位通過防災士認證的志工，具備豐富的災害應變與減災知識，展現出韌性社區的實力。里長對於防災工作特別有感，「最好的防災工作就是柵欄口確實清淤！」

▲金門縣府團隊赴基隆武崙里。（圖／記者郭世賢翻攝）

同時里長分享實用經驗，在後方設置沉砂池的金屬柵欄，它的開啟後的方向要順著上游流下來的水流方向；如果開啟的方向相反的話，當水流出現時，金屬柵欄一邊開啟時卻會被水流的反作用力量影響而一邊朝向關閉，進而影響到防災功能。

基隆市消防局長游家懿表示，很高興有機會與金門縣的防災團隊，交流社區防災經驗，有助於雙方累積寶貴經驗，提升災防能量，一起建構更安全的生活環境。

▲金門縣府團隊赴基隆武崙里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿（左）、金門縣消防局副局長陳國瑋（右）。

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