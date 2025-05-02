基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處前處長張淵翔利用戶政系統查詢個人資料協助罷免綠議員，且坦承犯行，昨又有2名戶政事務所主任遭約談交保。國民黨日前稱是個案不評論。對此，民進黨今（2日）痛批，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段，朱立倫為保黨主席大位，面對過錯不知檢討，持續以謊言包裝犯法行為，逃避應負的責任。

民進黨發言人戴瑋姍表示，過去停電作票、撒錢買票，台灣人民對國民黨的選舉舞弊已是司空見慣，但現在的國民黨已超越過去，為了惡罷綠委不只「死亡連署」，甚至「盜個資」，基隆市前民政處長張淵翔已坦承，開戶政系統盜用市民個資的犯行，國民黨主席朱立倫與基隆市長謝國樑至今不願道歉。

對於該案，戴瑋姍指出，國民黨反以「不討論個案」為由，持續攻擊司法中立性，但現在個案一個個冒出來，顯示根本就不是個案而是通案，這是重大弊案，更是台灣民主史上的醜聞，朱立倫還想用政治追殺來逃避責任嗎？

戴瑋姍說，朱立倫為了保住黨主席大位的一己之私，推青年當人頭、假連署、真抄名冊，各種奧步一一被抓包，東窗事發後不檢討自己的便宜行事，卻以攻擊司法不公、抹黑總統獨裁等脫序言行，企圖轉移自身違法行徑。

戴瑋姍批評，現在的國民黨毫無中心思想為反而反，想用話術正當化偽造文書、違法集會、盜取個資等違法行為，已嚴重撕裂社會穩定與破壞民主法治。面對國際嚴峻的態勢，呼籲朱立倫不要再搞政治鬥爭，共同為國家努力，朝野一致因應當前挑戰，才是在野黨領袖該做的事。