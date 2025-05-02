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耗資1850萬歷時三年　土庫鎮越港里迎來全齡首座集會所

▲土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨日揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨日揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨（1）日揭牌啟用，越港里集會所總建設經費約1850萬，其中由前立委林文瑞委員協助爭取內政部補助400萬元，後續因增加耐震係數規劃及需用空間擴充，縣府在沈宗隆前議長及多位議員支持下補助1449萬元，以滿足地方及鄰近社區未來使用需求。

雲林縣長張麗善表示，越港里是土庫鎮目前移入人口較多的里別，長年來欠缺一個合適的空間，讓居民辦理各項活動、休閒集會。越港里集會所為1樓平面建築，設有廚房等多功能空間，基地面積約 529.37 坪，建築面積約 95.15 坪，以整體規劃，嘉惠在地越港里民，不僅做為長青食堂使用，更能作為各項藝文展覽、社區交流、學習活動，等多功能場域。

▲土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨日揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨日揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

土庫鎮長陳特凱表示，越港里集會所是土庫鎮20幾年來第一棟全新建造的集會所。越港里集會所原為舊公有宿舍，如今華麗變身全齡場域空間對於促進村里發展及凝聚鄉親的向心力，為里鄰社區創造更大公共利益與福祉。陳特凱指出，越港里集會所提供多功能運用外，亦配備長青食堂中央廚房，未來將可提供鎮內鄰近十個村里，解決偏遠地區長者用餐煩惱。

▲土庫鎮越港里集會所歷經3年規劃與籌建，昨日揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲越港里集會所提供多功能運用外，亦配備長青食堂中央廚房，未來將可提供鎮內鄰近十個村里。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

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