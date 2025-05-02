翻轉防災思維！　台南消防局攜簡賢文教授開講

▲台南市消防局於南科舉辦火災防護訓練，展演高壓細水霧消防車設備，加強企業與義消實戰應變力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對高風險環境與產業多樣化挑戰，台南市消防局積極布局消防安全管理，5月2日特於南科管理局舉辦「2025年火災防護與損失控制訓練」，邀請中央警察大學簡賢文教授與消防局林宜德副中隊長聯袂授課，結合理論實務與設備操作，全力強化企業義消與高危險場所的風險辨識與災害應對能力。

本次訓練課程聚焦「台灣人文社會的火災特性與可行減災措施」、高壓細水霧幫浦消防車展演及使用心得分享。透過高效率、啟動迅速且操作簡便的細水霧系統，強調「自己的財產自己守護」的理念，推動企業自主防災實力向前邁進，實現永續經營的關鍵基石。

市長黃偉哲表示，市府持續深化城市防災系統與消防教育，盼透過本次訓練，翻轉防災觀念、厚植第一線應變力，使台南在面對火災風險時更加從容。他強調：「打造安全宜居城市，關鍵在於提升全民的防災意識與專業技能。」

消防局長李明峯則指出，都市消防安全的根本，在於風險辨識與溝通落實。透過定期引進新式設備與技術課程，不僅提升消防人員實戰能力，更能讓企業、場所管理者與義消團隊建立「主動式防災」的思維，強化社區與產業的韌性。

消防局呼籲，防災工作需全民參與，正確的消防設備配置、定期維護與法令遵循，才能有效降低火災風險與災害衝擊，共同為台南打造更穩固的公共安全網，守護市民生命財產不遺餘力。