電車時代防災升級！　台南市交通局辦理充電樁演練強化應變力

繼台南市安南區公親寮公學路一段被稱為「蛇窟」後，台南市安南區又出現新蛇窟！一處養雞戶近半個月接連遭蛇襲，雞蛋幾乎被吃光，累計已出現5隻體型碩大的臭青母，從1米至2米都有，4月30日下午3時左右，捕蛇達人鄭琨諺徒手捕獲1隻1.5米長臭青母，他懷疑可能有2個以上臭青母家族在此活動，呼籲飼主加強防範。