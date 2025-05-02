電車時代防災升級！　台南市交通局辦理充電樁演練強化應變力

▲台南市交通局5月2日於地下停車場辦理「充電樁防災講座與演練」，現場示範滅火毯操作與緊急應變處置，提升業者第一線防災知能。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
面對電動車日益普及，台南市政府積極推動充電設施建置，同步強化相關防災應變能量，台南市交通局2日舉辦「台南市立體停車場充電樁防災講座與演練」，邀集第一線停車場業者與消防專業團隊跨域合作，透過實地操作與防火知識強化教育，提升公共停車場防災自主管理能力，打造更安全的城市充電環境。
本次演練特別邀請台南市消防局第六大隊永華消防分隊協助，模擬地下停車場內電動車起火情境，說明常見火災潛勢及緊急通報程式，實施初期滅火技巧、滅火毯使用方式、防火區劃觀念、避難引導設計與CPR、AED操作等重要課程，內容涵蓋理論與實務，並分享全台各地及國際案例，深化業者實戰經驗。
交通局長王銘德指出，依中央規定，本市公有路外停車場須設置至少2％比例的電動車充電樁，相關火災風險也需同步納入管理。為降低民眾對安全的疑慮，交通局積極與消防局協力推動防災講習與演練，確保第一時間能妥善處置突發狀況。
王銘德局長補充，目前台南市已於地下停車場充電樁周邊配置專用滅火毯，若遇火災可立即使用壓制火勢，避免災害擴大。未來交通局將持續滾動檢討各項安全設施與應變機制，推動充電設施邁向安全、便利與永續的發展目標。
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