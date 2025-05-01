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發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

一名人妻發現老公留的遺囑，上頭卻不見她的名字。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲人妻發現老公預立的遺囑，上頭卻不見她的名字，讓她情緒崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人為了以防萬一，會先寫好遺囑。不過一名人妻訴苦，無意間找到老公的遺囑，仔細看卻發現「沒有我」，讓她頓時覺得心寒，萌生離婚的想法。

原PO在《匿名公社》APP抱怨，前幾天在整理家裡，意外翻到老公立的遺囑，好奇之下便看了內容，發現老公把財產妥善規劃，誰拿多少都寫得很清楚，還蓋了律師事務所的印章，似乎有拿去公證。

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然而，她反覆看了好幾遍，看了繼承遺產的人，就連大姑的女兒都有份，卻怎麼找都沒看到她的名字，猜測就是沒有要留給她的意思，「遺囑裡沒有我，不就是心裡沒我嗎？那我們快10年的婚姻算什麼？我又算什麼？」讓她耿耿於懷，與老公處於冷戰狀態，不想互動或講話，甚至思考要不要離婚。

消息一出，網友紛紛建議，「那妳要看他留給他們多少，是不是全部都給人了，不然剩下的自然會有妳的一份」、「是不是大部份的房產存款已經在妳名下」、「要不要再找找可能還有第2份遺囑」、「可以先行使剩餘財產分配權」、「妳放心妳可以上法院要求特留分」、「冷靜的問清楚，反正都有離婚的打算了」。

據了解，民法上存在「特留分」規範，即使遺囑特別載明妻子不得繼承遺產，按規定還是可以繼承一半。

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