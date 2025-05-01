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豪車妹生理期來「試穿弄髒4條裙子」！拒絕買單：又不是故意的

江西一名女子到服裝店試穿，結果因為生理期，導致裙子不慎沾染血跡。（圖／翻攝自微博）

▲江西一名女子到服裝店試穿，結果因為生理期，導致裙子不慎沾染血跡。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

太惡劣！中國江西省景德鎮市有一名女子，在服裝店內連試了4條裙子，因為剛好生理期來，導致裙子上都沾了血跡，卻只願意賠償清潔費，氣得店家報警處理，引發爭議。

根據《綜覽新聞》報導，事情發生在4月29日，位於一間服裝店，女顧客在生理期來的時候，試穿了4條淺色裙子，結果意外沾染血跡。由於每件衣服原價約2000元人民幣（約8800元人民幣），店家認為汙損衣物無法2次銷售，即使清洗也可能因心理因素，影響消費者的購買意願，因此提出用最低折扣500元人民幣（約2200元人民幣），要求女顧客買下。

不過，女顧客認為生理期是意外，並不是她故意要損壞裙子，所以拒絕購買，並質疑店家定價的合理性，只願意支付清潔費。雙方協商未果，店家只好報警，最後4件裙子只好銷毀，不懂為何開得起40萬人民幣（約176萬新台幣）的車，卻不願支付這筆費用，感嘆「開店10年了第一次遇見」。

消息一出，掀起熱烈討論，多數網友都支持店家，認為顧客應該承擔責任，「過分，必須原價買」、「還讓店家賣給別人，這是怎想的」、「非要生理期去買衣服嗎？其他時間不行嗎？」、「這必須給人家賠償了」、「這誰這麼沒道德啊！」不過也有人質疑店家，覺得銷毀衣物處置過於偏激，建議理性溝通。

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