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大陸 大陸焦點 特派現場

19萬放牛網紅被挖黑歷史！10年前賣假毒品入獄　本人認了：給我活路

抖音一名擁有19萬粉絲的博主，被翻出10年前的黑歷史。（圖／翻攝自放牛人與妞妞抖音）

▲抖音一名擁有19萬粉絲的博主，被翻出10年前的黑歷史。（圖／翻攝自放牛人與妞妞抖音）

圖文／CTWANT

大陸一名抖音擁有19萬粉絲的博主，被翻出疑似是10年前製造販賣假毒品被判刑的羅男，再度引發話題。對此，博主坦承自己就是當事人，但已經是10年前的事了，現在他做正能量的事，希望大家給他一條活路，雖然該則留言已經刪除，但仍在網路持續發酵。

根據央視《經濟與法》節目曾報導，羅男10年前因使用冰糖、硫酸鋁鉀冒充毒品販賣，被判處有期徒刑10個月。有癮君子因誤食大量「假毒品」，以致於健康惡化還罹患糖尿病，因此網友也戲稱羅男為「絕命糖師」。

如今羅男以「放牛人」身份在抖音平台分享田園牧牛生活，經常可見他和牛隻互動，展現農村慢生活的溫馨一面，影片風格樸實、節奏緩慢，受到許多粉絲喜愛，直到身分曝光後，引起大量關注及爭議。

博主承認自己是新聞事件主角。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲博主承認自己是新聞事件主角。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

對此，該博主在評論區中回應：「這是10年前的事情了，現在的我做正能量，有劣跡的人不代表不善良，不代表不喜歡動物，請家人們口下留情，給我一條活路」，但留言已刪除。

消息曝光後，網路分成兩派意見，有一派網友認為「人非聖賢，孰能無過」，羅男既已服刑且回歸社會，現在以勞動為生，傳遞正能量，應給予改過自新的空間；不過，有一派網友質疑他是否應該承擔公眾人物的道德標準，因為其隱瞞過去的黑歷史，可能影響青少年價值觀。

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