隨便吃都200元！他嘆：在台南生活越來越不易　網見菜單全傻眼

▲原PO分享在台南生活的外食開銷，從早餐到晚餐總計超過700元，讓他嚇壞。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

萬物齊漲，台灣近年來通膨壓力對民眾生活的影響，外食族感受最深。就有一名在台南生活的網友就分享自己一天的外食開銷，從早餐到晚餐總計超過700元，讓他感嘆：「在台南生活越來越不易」，引起網友熱議。

該名網友在臉書社團「匿名3公社」發文抱怨，表示「台南物價越來越貴」，指當天早餐在知名羊肉店「包成羊肉」消費200多元，中午前往中西區的老字號「老鄭牛肉麵」用餐，同樣花費200多元。

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原PO下午點心則選擇兩顆克林台包，花了90元；晚餐則簡單吃了碗雞肉飯搭配湯品，要價100多元。他坦言，物價高漲讓人吃不消，尤其在南部原本被視為物價相對親民的台南，如今消費負擔也不輕。

貼文引起熱議，許多網友紛紛表示有同感，「物價上漲不止台南，全台灣都一樣，只是看個人的消費喜好」、「台南近幾年物價真的誇張，150以下算便宜了」、「全台物價都在漲，已經不分南北」、「台南近幾年物價真的誇張，150以下算便宜了」、「台南停車費甚至比台中還貴」。

不過，也有不少網友持不同看法，認為原PO挑選的餐點本身就屬於高價美食，「溫體羊比一般進口羊貴很多」、「一天吃四餐，還都是知名店家，當然貴」、「克林包子本來就不便宜」、「你都吃招牌美食，去哪都貴」、「吃不起就不要吃這些」。

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