婆婆全包「結婚生子家用」仍遭嫌！她心寒：我也學著當壞的

▲一名婆婆感嘆，從媳婦進門後，包含結婚、生育、坐月子到日常育兒支出，幾乎全由她負擔，但媳婦似乎不領情。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

近日一名婆婆在網路社群平台發文，坦言在媳婦進門後，從結婚、生育、坐月子到日常育兒的多項支出，幾乎全由她負擔，然而最終換來的卻是被視為「外人」的待遇，讓她忍不住感嘆：「原來好婆婆這麼難當。」

該名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區 」發文指出，媳婦從懷孕到生產住月子中心的費用，以及回家後的照顧安排，她都盡力提供協助與經濟支援。即便孩子送托育機構後，除了托育費用由媳婦自行負擔，其餘相關開銷皆由婆家承擔。

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原PO強調，連住在婆家的水電與三餐費用也未曾向媳婦收取，甚至偶爾還安排家庭出遊，盡力扮演一個體貼的長輩角色。然而這一連串的付出卻未獲得媳婦相對的認同與回饋，讓她感到「再怎麼做，婆家永遠是外人」。

原PO直言如今的年輕人似乎對「好婆家」的定義有著不同的期待與標準，最後語帶無奈地表示：「既然好婆婆難當，那我也學著當壞的好了。」

此番言論在網路上引發大量討論，不少網友留言表示能理解婆婆的心情，「妳想當好婆婆，媳婦不領情，就把自己黑化，或是分開住，過好自己的日子也快樂，而且看下來費用都是妳出，為何不是妳兒子出，既然媳婦不懂得知足感恩，以後他們的費用都AA制，一毛都不要幫媳婦出」、「就停止一切支付囉，請妳兒子自己想辦法」、「是妳媳婦不懂感恩，我婆家一毛錢都沒出，自己的孫子孫女，沒買過奶粉尿布來，去買給其他親戚小孩」。

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