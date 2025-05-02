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Xbox、PS5多國大漲價！　這台主機在美國「貴了4000元」

▲Xbox,Xbox One,Xbox控制器,Xbox手把。（圖／路透社）

▲微軟宣布在多國調漲Xbox價格。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著川普關稅帶來經濟不確定性，微軟（Microsoft）1日宣布大幅提高Xbox主機價格，如今一台Series X主機在美國售價約600美元（約新台幣1.8萬元），各地漲幅高達100至130美元（約新台幣3131至4000元）。幾周前，Sony也宣布PS5漲價。

微軟1日宣布Xbox主機漲價，「我們理解這些改變具有挑戰性，但考慮到市場狀況與研發成本上升，我們透過謹慎考慮，做出了這些決定。」

以Xbox Series S為例，各國售價有所不同，除了美國以外，該主機在英國調漲50英鎊（約新台幣2080元），達到299.99英鎊（約新台幣1.2萬元），在歐洲調漲80歐元（約新台幣2829元），在澳洲貴了50澳幣（約新台幣1000元）。

幾周前，Sony也宣布PS5在歐洲、英國、澳洲、紐西蘭等市場調漲，意味著該企業正在為關稅帶來的製造成本上升做準備。

▲▼日本購買PS5的盛況。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾購買PS5的盛況。（資料照／達志影像／美聯社）

BBC指出，此舉標誌著電子遊戲產業的一大改變，因為通常在主機發布之後的幾年裡，價格都會下降。儘管微軟並未明確表示關稅就是漲價主因，但川普關稅引發了全球經濟不確定性，也被專家預測將會提高消費者物價。

原本遊戲主機被預期成為電子遊戲產業今年的最大成長動力，而任天堂（Nintendo）預計6月推出備受期待的Switch 2，卻因為關稅不確定性，一度延遲在美國的預購活動，直到4月底才恢復。

Rip & Tear工作室創辦人岡薩雷斯（Kedhrin Gonzalez）向BBC表示，他認為價格上漲「無可避免」，並且受到目前關稅擾動的催化，「遊戲玩家將會遭受最大傷害，價格下跌的希望渺茫。這可能嚴重影響微軟本來就已經表現平平的Xbox銷量，並且可能引發更廣泛的產業反彈。這可能不是我們看到的最後一次漲價。」

遊戲資訊網站「The Game Business」專欄作家德林（Christopher Dring）則向BBC表示，關稅「肯定」是導致漲價的一部分原因，「因為配件和零件都是中國製造，這種關聯性非常明顯。」其他因素也在發揮作用，例如通膨、匯率變化及「商業成本普遍上升」，全都在破壞這個成長有限的產業。

德林指出，過去20年，電子遊戲機產業的使用者幾乎沒有成長，生產成本與遊戲開發成本，卻呈現指數級成長。因此，即便只是小額關稅，任何成本提高，都可能對這些設備的盈利能力，造成嚴重影響。

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