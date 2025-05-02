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川普恐「放生台灣」！《經濟學人》警告3變數：懼怕核戰對北京讓步

▲▼英媒《經濟學人》將我中華民國國旗登上最新一期封面，詳細分析台海面臨的緊張危險情勢。（圖／翻攝自經濟學人）

▲英媒《經濟學人》將我中華民國國旗登上最新一期封面，詳細分析台海面臨的緊張危險情勢。（圖／翻攝自經濟學人）

記者羅翊宬／綜合報導

英國媒體認為台海情勢逐漸危險，指出三大關鍵變數正削弱過去維持台海和平的嚇阻平衡，包括中國國家主席習近平的政治野心，以及美國總統川普對盟友的傷害。報導直言，若川普為避免與中國爆發核衝突，選擇讓步北京，台灣恐「無血開城」，逐步落入中國勢力範圍，對亞太戰略平衡與民主體制構成巨大衝擊。

英媒《經濟學人》以〈一場關於台灣的強權危機即將到來〉為題分析，指出美中關係陷入冷戰以來的最低谷，雙方徵收的關稅已雙雙突破100%，貿易幾近中斷。川普重返白宮後，貿易戰升級為關稅戰，其對中國進口商品加徵高達145%的關稅，甚至揚言若中國攻台，稅率將提高至150%至200%。

然而，這場美中關稅角力賽變成耐力賽，北京認為自己有能力撐到最後。強調「美國優先」的川普，同時對盟友實施貿易保護主義，包括向台灣課徵32%關稅、要求台積電將晶片產能遷移至美國，進一步削弱美國在亞太的聯盟基礎。

▲▼賴清德（左起）、川普、習近平。（組圖／路透）

▲左起至右分別為賴清德、川普、習近平。（組圖／路透）

第一項導致台海局勢惡化的變數，便是美國威嚇力的式微。《經濟學人》表示，雖然川普政府對中國表面態度強硬，聲稱以「實力求和平」，但實際效果卻與預期相反。川普對盟友的關稅與經濟脅迫政策，加劇他國對捲入台海戰爭的憂慮，進一步動搖亞太國家的戰略信心。

第二項關鍵因素是中國策略的轉變。雖然中方仍進行如「聯合利劍」等演習，模擬包圍台灣的場景，但更具威脅的是北京持續發展「灰色地帶」行動，例如在台灣周邊執行臨檢、海關檢查與執法巡邏，手段未達戰爭門檻，卻足以削弱台灣主權，並在國內外製造美國是否會介入台海衝突的疑慮。

報導指出，自2023年以來，中國積極展開外交攻勢，已有70國表態支持「促統」立場，為其行動提供外交掩護。

第三項變數來自台灣內部。《經濟學人》指出，儘管絕大多數台灣人反對被納入中國共產體制，然而台灣政治長期卻陷入極化與自滿的惡性循環。2024年總統大選後，由民進黨的賴清德總統與在野黨主導的立法院共治，導致政策遲遲難以推進。包括提升國防支出、降低能源依賴、提升戰備能力等關鍵措施皆受阻。

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

報導認為，儘管賴清德政府對中國的逐漸滲透一貫採取強硬立場，卻也進一步激化台灣社會對立。

《經濟學人》警告，三大變數交互作用下，中國有機會「揭穿美國的虛張聲勢」。若美國對台承諾減弱，台灣缺乏自我防衛決心，可能會在沒有軍事衝突的情況下被中國實質掌控。

報導甚至指出，川普可能為了避免與中國爆發核戰，與習近平達成實質放棄台灣的協議。此一發展將對台灣民主制度構成災難，也會重創全球晶片供應鏈，迫使美國必須重新調整在印太地區的戰略佈局。

報導最後強調，川普試圖以保護主義與施壓手段「讓美國再次偉大」，但這些做法反而削弱了美國保護台灣的能力。北京顯然已察覺美國的矛盾與弱點，習近平也可能不再選擇等待，而是認為奪取台灣的時機已經成熟，到了速戰速決的時刻。

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