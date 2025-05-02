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陸商務部鬆口「評估與美關稅談判」　畫出紅線：說一套做一套行不通

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國對中國的「對等關稅」政策引起大陸官方不滿，並從一開始便採取強硬對抗立場反制，雙方陷入僵局，不過，兩國關係似乎出現轉機曙光。大陸商務部發言人今（2）日透露，已注意到美方高層多次表態，願與中方就關稅問題進行談判，「美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。」

大陸官媒《人民日報》旗下自媒體《玉淵譚天》昨（1）日凌晨突發最新消息稱，「近一段時間，美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。」文章雖未直接表明與大陸接觸的官方或民間團體層級和身份背景，仍被視為一種「信號」，值得持續觀察。

果然，就在「子彈飛了一天」後，大陸商務部發言人透過書面回應，首次釋出有在評估與美國商談關稅相關議題，被認為是「階段式釋出善意訊號」，不過，該回應仍強調美國的「積極態度」，大陸官方只是「以逸待勞」，就等美國是否願意接招。

大陸商務部發言人強調，中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開，「關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。」

該發言人稱，我們注意到，美方近期不斷就調整關稅措施放風，「任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這裡是行不通的。」

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