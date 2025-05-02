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港媒重話再批長和賣港口　「資敵和背叛」必要時涉及國安法律都可用

▲一艘航行在巴拿馬運河上的貨船。（圖／翻攝新華社）

▲一艘航行在巴拿馬運河上的貨輪。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長和集團欲出售巴拿馬港口予美國一事引起各界關注，大陸外交部、國家市場監督管理局等單位先後發聲關切，也讓該出售案轉趨低調，未有新進展。不過，港媒《大公報》昨（1）日突然發文，以《執迷不悟必將碰得頭破血流》為題，放重話評論，也讓外界好奇，近期是否會有案件的新進度出現。

▲▼ 李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

▲李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

《大公報》評論文章稱，國家兩大部門集中表態，並作出「兩個不得」的明確指令，是前所未有的嚴重警示，話已講得夠清楚了！當前美國發動的關稅戰，是意圖扼殺中國發展的全方位戰爭，從某種意義上說中美兩國正處於你死我活的「戰爭狀態」，美國是我們最大的敵人，「它不是要我們的稅，而是要我們的命。」

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

文章提到，在此關鍵時刻，長和將戰略資源拱手相讓予美國財團，無異於資敵和背叛，環顧歷史和世界，沒有哪個地方會容忍此類行為！如果長和堅持一條路走到黑、不撞南牆不回頭，那麼等待它的將是極其嚴重的後果，「事實上，可用的法律不只是《反壟斷法》，必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的。」

文章強調，（大陸）中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前指出，「在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節。如果有人在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名。」

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