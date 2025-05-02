美軍擬在川普79歲生日舉行大型閱兵　動員6600士兵坦克

▲陸軍計畫在總統川普79歲生日當天舉行大型軍事閱兵。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美聯社2日報導，陸軍計畫在6月14日總統川普79歲生日當天舉行大型軍事閱兵，地點在國家廣場（National Mall），預計將動員超過6600士兵、150輛車、50架直升機、7支軍樂隊，可能吸引數千名平民參加。

美聯社取得的尚未公開文件日期為4月29日與30日，這意味著美國陸軍建軍250周年活動，包括川普一直想要但仍在討論的大型軍事閱兵。依據文件，這次閱兵會展示陸軍250年歷史，將有全美至少11個軍種單位參加，例如史崔克營（Stryker）、坦克營、擁有布萊德利戰車的步兵營等，還有7支軍樂隊與「金騎士」（Golden Knights）跳傘隊。預計閱兵結束之後，將舉行音樂會及煙火秀。

儘管文件並未詳列價格估算，但舉辦此種規模的閱兵遊行可能耗資數千萬美元，費用包括從全美各地運送軍用車、飛機、部隊的費用，以及為數千名士兵提供食宿。只不過，川普第一任期推動閱兵的計畫就是因為高昂成本遭到擱置，如今陸軍規劃包含坦克及其他重型車輛，引發市府官員對於道路損壞的擔憂。

當被問及閱兵計畫時，陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，現階段尚未做出最終決定。白宮並未做出立即回應。美聯社指出，閱兵計畫現階段尚未獲得正式批准，近期已歷經多次修改。