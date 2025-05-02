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不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲義烏。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

浙江義烏去年佔中國對美國銷售額的17％，因此成為美中貿易戰的最前線。當地一家玩具商老闆胡天強（Hu Tianqiang，音譯）說，「我們不在乎銷售到美國的情況」，「其他國家也有錢嘛！」

BBC報導，在中國的工廠和市場，商人和出口商現在說他們有其他選擇，不再依賴川普的美國。例如，胡天強說，他的業務中過去約有20％至30％來自美國買家，但現在不再是這樣了。

「現在也不差那20％、30％，20％、30％影響也不大」，胡天強說，「我們現在主要賣往南美和中東。我們不缺錢，我們很富有。」

另一位義烏商家林修鵬（Lin Xiupeng，音譯）表示，在他從事玩具行業的過去十年間，他已經注意到美國買家比例逐漸減少，「幾天前，我們隔壁的店接到了一個美國客戶的訂單，價值超過一百萬人民幣。但由於關稅，店主決定取消訂單」。

不過林修鵬認為，「他們一定需要中國」，並指中國供應了美國大部分的玩具，「我認為現在美國有很多企業在抗議」。

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲義烏專題。（圖／記者任以芳攝）

在洛杉磯經營一間玩具公司的喬納森．凱西（Jonathan Cathey）承認，「關稅正在對全美的小企業造成巨大打擊」，「整個玩具行業可能會崩潰。我們正在面臨供應鏈的全面崩潰。情況會變得非常糟糕」。

凱西說，更換供應商是一項巨大的任務，「製造一個玩具需要大量的當地資源，而許多中國企業已經花了40年時間來完善他們的技術」。

BBC致電供應商，詢問運往美國的貨物是否已恢復出貨時，所得到的是一幅混亂的畫面。一位供應商表示，他有50萬件衣服等待運送到沃爾瑪（Walmart），其他幾位供應商也表達了同樣的不確定性。

但兩位出口商表示，一些美國零售商的出貨確實已經重新開始。報導說，無論是哪種業務，毫無疑問，美國消費者將感受到中國商品的缺貨，或者可能面臨更高的價格。

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