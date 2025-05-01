23歲女「屎塞滿胸部」！便秘17天刺穿結腸　醫提醒4惡習要小心

▲台灣一名女子因嚴重便秘，最後結腸被刺穿的病例最近在泰國引發重視。（組圖／VCG、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

台灣2020年有一名23歲女子因嚴重便秘，導致糞便「刺穿結腸」、衝至胸腔，差點因此丟命。這起病例近日被泰國醫師翻出重提，並在泰網引起瘋傳，再次引發網友對排便與腸道健康的高度關注。

據泰媒Sanook報導，泰國醫師薩蘭魯斯（Saranruss）4月30日在粉專「最好的醫生是你自己」(หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง）發文，表示台灣過去有一名23歲女子因嚴重便秘，長達17天未排便，導致腹部的糞便「堆積如山」，最後導致結腸破裂，甚至擠壓至胸腔，幾乎喪命。

這名醫師透露，雖然女子後來及時進行手術，保住了性命，卻也因此失去部分腸道功能，需要終身調養。他進一步指出，雖然這起病例聽起來很可怕，但這些其實都是日常生活中常見的不良習慣所造成。

醫師點名，飲水不足、攝取過少膳食纖維、憋便或久坐不動，都可能成為引發嚴重腸胃問題的原因，強調民眾若便秘持續超過2至3天，就應該要儘速就醫，不可輕忽。

他也表示，雖然這起舊案發生已久，但依舊具有高度警示意義，呼籲民眾要攝取充足的水分、適時補充蔬果與益生菌、規律運動與定時如廁，才能有效維護腸道健康。