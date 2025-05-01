紐約最強漢堡要來台？他見「商標申請中」興奮了　大票狂敲碗

▲SHAKE SHACK主打牛肉漢堡及奶昔。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國速食品牌「Shake Shack」（昔客堡）被譽為紐約最好吃漢堡，最近有網友發現，已在申請商標，申請日期是今年的3月14日，興奮直呼「好好粗的漢堡要來台灣嗎？」話題引發議論。

有網友在Threads上貼出商標申請案的截圖，只見圖上是「Shake Shack」的LOGO，下方標註是新申請案「SHAKE SHACK & Burger logo(in green)(in center)」，並且已經有申請案號。商標種類為商標，申請日期是3月14日，商品或服務名稱為餐廳服務，申請人則是美商SSE智財有限責任公司。實際查詢商標檢索系統，該申請案號目前在審查中。

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貼文引發熱議，許多人紛紛興奮敲碗，「他們家之前在英國出松露漢堡，此生永遠忘不了那一顆漢堡，太好吃了」、「之前說要開在微風南山，結果一開幕什麼都沒有」、「下注南港Lalaport（？）」、「下注漢神（高雄還是洲際容我再考慮一下？）」、「我每次去有這間店的國家都會吃一餐。」

不過，也有網友指出，註冊商標不一定要來台開店，像是先前網傳日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）有意來台發展，消息一出讓網友驚喜又激動，不過日本羅森總部回應，「並非有具體的展店計畫」，只是基於保護商標權的立場，在台灣登錄商標。

但是該名網友也表示，可能可以期待快閃店，因為根據商標法第63條第一項第二款的規定，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，「所以這也是為什麼In-N-Out Burger三不五時就要在台灣快閃，但卻始終沒來台開實體店。」