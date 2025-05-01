5歲童搭校車　司機忘了他「被鎖車內4.5hrs」！發現已成冰冷遺體

▲大馬一名5歲男童搭校車前往幼兒園時，慘被遺忘在車內4.5小時，最後不治身亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞驚傳幼童命喪車內悲劇，一名年僅5歲的男童疑似被遺忘在校車超過4.5個小時，被發現時已不省人事，送院搶救仍被宣告不治身亡。事後，警方迅速援引兒童法令對此案展開調查，並逮捕了涉案的56歲校車司機。

據《星洲日報》報導，警方證實，這起事件發生於柔佛新山的武吉英達花園。4月30日，男童本應在清晨7時30分由校車送往幼兒園上課，不料男童卻被困在車內長達數小時，直到中午才被發現。當時，男童已無生命跡象，送醫後宣告不治。

警方於當天下午2時40分左右，在事發地區逮捕56歲的校車司機。初步調查顯示，這名涉事司機過去並無刑事前科，尿液檢驗也對毒品呈陰性反應。警方現已獲準延扣嫌犯7天，以協助進一步調查。

目前，男童的遺體已被送往醫院解剖，以釐清確切死因，而警方也引用2001年兒童法令第31(1)(a)條文，即父母或監護人疏忽照顧，導致兒童暴露於危險環境下的情況，對此案展開調查。報導稱，涉案者一旦罪名成立，恐將面臨最高5萬令吉（約新台幣37萬元）的罰款、最高20年監禁，或兩者兼施。