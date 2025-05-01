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客運業最累「每月總工時198.6小時」居冠　連3年月加班逾30小時

▲▼電動大巴士,駕駛,客運駕駛,電動大客車。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運業總工時為運輸業之冠。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天是五一勞動節，交通部統計運輸業及倉儲業受僱員工待遇和工時情況出爐，其中駕駛荒嚴重的公共客運業，113年員工數創下歷年新低，僅1萬8994人，去年每人每月總工時卻高達198.6小時居冠，且已經連續3年每月加班逾30小時，平均薪資則有6萬1722元，比112年多出2091元。

交通部近日公布113年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況最新統計，運輸及倉儲業全年受僱員工人數平均29萬7千人，「汽車貨運業」及「其他運輸輔助業」受僱員工人數均逾7萬人，「公共汽車客運業」受僱員工數則創歷年新低，113年受僱人數1萬8994人，相較112年的1萬9152人，減少158人。

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薪資方面，整體運輸及倉儲業每人每月總薪資平均6萬5184元，比上年增加3227元，成長5.2%，創歷年新高，不過遊覽車等其他客運業平均薪資僅3萬6745元，為運輸業最低薪，汽車貨運業平均薪資4萬1378元，為次低，其他運輸倉儲業薪資都有在5萬元以上。

交通部統計也顯示，「公共汽車客運業」不僅受僱員工數創新低，113年每人每月總工時為198.6小時，也是各運輸倉儲業之冠，比112年的198.4小時，增加0.2小時，加班時數方面，公共汽車客運業已經連續3年每月加班逾30小時，113年加班時數更增加至32.9小時，比112年的31.7小時增加1.2小時，也較整個運輸及倉儲業平均值多出23.8小時，平均薪資則有6萬1722元，比112年多出2091元。

首都客運總經理李文表示，疫情過後，乘客逐漸回流，但是公車駕駛卻沒有跟著乘客回流增加，疫情期間公車駕駛流失很多，也回不來，但要載運那麼多旅客，勢必要加班，這也是公車客運面臨到最大的迷思，班次脫班也會被主管機關處罰，民眾也會抱怨，但又沒有充足的駕駛人力，讓公車業者經營很困難。

李建文指出，主管機關雖努力要引進僑外生投入駕駛人力，但公共運輸廉價時代已經過去了，我國社會邁向先進國家素質，以鄰近日本為例，公共運輸運價非常昂貴，台灣仍停留在低票價、低運價，就會永遠走不出僵局，搶救公共運輸要思考調高運價，讓駕駛薪資調高，才能增加人力。

統聯客運則表示，客運駕駛長薪水逐年增加，但仍出現駕駛荒，工時長的原因主要是缺員，旅客疏運需要員工加班，客運業為管制行業，虧損不能隨意停駛，減班也有一定規定，不能像一般行業，產品銷售不好就停售，虧錢就關門，但客運業肩負民行不中斷，背負一堆虧損路線，即便缺員又不能不開車，開了又會虧損，虧損下不能給員工很多福利，沒有誘因又找不足人力，缺員又更嚴重，形成惡性循環。

統聯客運無奈指出，當缺員變得越來越嚴重，民代因地方有通勤需求要求加開班次，在配合主管機關政策下，業者只好拜託駕駛長加班，也願意給加班費，但卻又面臨勞動主管機關開罰超時，超時則是來自缺員和民眾需求，客運業經營陷入僵局。

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