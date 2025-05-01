　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

9大速食店勞動節優惠懶人包！三商炸雞桶買1送1、肯德基漢堡5折吃

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲全台速食店勞動節優惠懶人包（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（1）日為51勞動節，全台速食品牌特意祭出「限時超殺優惠」慰勞辛苦上班的勞工們，不僅有摩斯咖啡、三商炸雞桶買1送1，頂呱呱超值一斤雞重磅回歸，肯德基則推指定漢堡第2顆5折等好康，小確幸趕緊收。

▲▼頂呱呱推出520一斤雞活動。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱超值一斤雞即日起限時5天回歸。

●拿坡里
拿坡里今（1）日祭出「買1送4」限定優惠，凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，特價只要290元，且披薩開放多達17種口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今（1）日祭出限時1天「大杯摩斯咖啡買1送1」；至5月4日前可享「蕃茄吉士蛋布里歐堡+大杯冰紅茶特價69元」、5月2日至5月4日還有「大杯摩斯咖啡加10元多1杯」。

●肯德基
肯德基即日起至5月5日祭出最新限時優惠，有「狂省八塊雞桶餐」，內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆特價只要499元，較原價打出59折優惠；以及「咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」可享第2件半價，最低平均1堡只要72元起。

還有「歡聚蛋撻禮盒」內含上校雞塊4塊+原味蛋撻6顆，直接下殺62折，特價205元；全新蛋撻優惠「蛋撻午茶」，吃得到原味蛋撻2顆+小杯冰無糖綠茶2杯只要銅板價99元。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至5月5日祭出「超值一斤雞」超殺優惠，足足一台斤（600g）重的原味雞塊下殺219元，相較原價打出73折優惠，各門市每日限量、售完為止，提醒桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport門市不適用此優惠。

▲▼麥當勞金選咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞金選咖啡祭出勞動節限定寄杯優惠。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞即日起至5月13日祭出「金選咖啡系列買5送5」勞動節限定優惠，包括美式、那堤都有，各限量1000組，售完為止，提醒須於麥當勞LINE官方帳號的「隨買店取」購買。

APP至5月7日再加碼推「金選美式咖啡（冰／熱）第2杯半價」、「買豬肉滿福堡加蛋搭配金選美式咖啡（冰／熱）享優惠價89元」、「買6塊麥克雞塊搭配經典配餐，飲料免費升級金選美式咖啡（冰／熱）」。

麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」至5月20日前還有「4大夯品買1送1」，優惠品項有「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅（2塊）」、「焦糖冰奶茶」，優惠開放重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至5月21日祭出「2大夯品買1送1」優惠，優惠品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；還有「黃金戰斧雞腿」也可享買1送1優惠，特價130元就能吃到2隻大雞腿。

三商i美食卡會員加碼可享專屬優惠，即日起至5月18日期間只須使用3點，即可在三商i美食卡APP內兌換領取限定優惠券，有「5塊義式炸雞買1送1」會員價319元、「黃金戰斧雞腿買1送1」會員價120元，優惠券使用期限至5月21日。

●21風味館（21PLUS）
21風味館（21PLUS）即日起至5月27日祭出最新2大限時優惠，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上2優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客推出2大勞動節優惠。

●必勝客
必勝客即日起至6月2日祭出2大勞動節限定優惠，有「必勝雙人套餐」內含個人主食、副食、飲料各2份，特價299元起；「個人比薩豪爽餐」則包含個人比薩1份、熱銷副食3份及1罐飲料，特價179元。

●漢堡王
漢堡王即日起至6月30日祭出全新「迎夏優惠券」，一共網羅6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，多達28種優惠組合。

另外還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠。

【你可能也想看】

►三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有
►獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用
►必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列國家緊急狀態！向多國求援
獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假
快訊／花蓮死亡車禍！2人宣告不治　最小僅16歲
快訊／5億高中生墜樓亡　夏男被控殺人2度不起訴
快訊／勇士G5被打爆落敗！　末節衝突1人被趕出場
國1翻車！暖心聯結車蛇行保護　才離開紅斑馬遭撞凹
綜所稅申報起跑！　首批退稅3情境一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

9大速食店勞動節優惠懶人包！三商炸雞桶買1送1、肯德基漢堡5折吃

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

9m88與林柏宏霸氣開箱Dyson「水管吹風機」！高顏值＋高科技聯手掀起時尚髮型革命

文具控必收！Convenience Wear✕KOKUYO文具在台開賣　日本旅人激推的夢幻必買清單曝光

Uber One會員福利5／30起有變！生鮮雜貨及非餐點低消貴100元

2大速食店「勞動節咖啡優惠」！那堤買5送5、美式第2杯10元

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1　明起限時3周優惠

咖啡「買1送1」、10元喝拿鐵美式！超商「勞動節優惠」一次看

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新「NB 1000與T500」小資女上腳秒變精緻女主角　上班、出遊隨型神百搭！

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

9大速食店勞動節優惠懶人包！三商炸雞桶買1送1、肯德基漢堡5折吃

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

9m88與林柏宏霸氣開箱Dyson「水管吹風機」！高顏值＋高科技聯手掀起時尚髮型革命

文具控必收！Convenience Wear✕KOKUYO文具在台開賣　日本旅人激推的夢幻必買清單曝光

Uber One會員福利5／30起有變！生鮮雜貨及非餐點低消貴100元

2大速食店「勞動節咖啡優惠」！那堤買5送5、美式第2杯10元

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1　明起限時3周優惠

咖啡「買1送1」、10元喝拿鐵美式！超商「勞動節優惠」一次看

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新「NB 1000與T500」小資女上腳秒變精緻女主角　上班、出遊隨型神百搭！

台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」：低估了通緝的威力

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

消費熱門新聞

7-11母親節咖啡買1送1、家樂福夯品5折

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新NB 1000與T500

咖啡買1送1！超商勞動節優惠一次看

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

必勝客五倍起司焗烤千層麵新上市

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

7-11推出「免剝殼滷蛋」試賣

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1

日本旅人激推的夢幻必買清單

全台速食店勞動節優惠懶人包

D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

會員制大賣場母親節必搶優惠來了

更多熱門

相關新聞

勞動節快樂嗎？　近58％勞工自認身心狀況不健康、66%憂過勞

勞動節快樂嗎？　近58％勞工自認身心狀況不健康、66%憂過勞

今天是五一勞動節，你是開心又健康的勞工嗎？根據求職網站調查，有57.2%勞工認為目前的身心狀況並不健康，66.2%擔心自己過勞，一天理想工時為7.4小時，自認目前的職場與生活幸福指數平均落在61.2分。

獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假

獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假

基隆表揚270位模範勞工　謝國樑親頒獎致謝

基隆表揚270位模範勞工　謝國樑親頒獎致謝

勞動節「學生有放嗎」？懶人包一次看

勞動節「學生有放嗎」？懶人包一次看

全新麵吧「Glou Suru」台中西區開幕

全新麵吧「Glou Suru」台中西區開幕

關鍵字：

美食情報美食雲勞動節速食店優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面