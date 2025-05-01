9大速食店勞動節優惠懶人包！三商炸雞桶買1送1、肯德基漢堡5折吃

▲全台速食店勞動節優惠懶人包（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（1）日為51勞動節，全台速食品牌特意祭出「限時超殺優惠」慰勞辛苦上班的勞工們，不僅有摩斯咖啡、三商炸雞桶買1送1，頂呱呱超值一斤雞重磅回歸，肯德基則推指定漢堡第2顆5折等好康，小確幸趕緊收。

▲頂呱呱超值一斤雞即日起限時5天回歸。

●拿坡里

拿坡里今（1）日祭出「買1送4」限定優惠，凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，特價只要290元，且披薩開放多達17種口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡今（1）日祭出限時1天「大杯摩斯咖啡買1送1」；至5月4日前可享「蕃茄吉士蛋布里歐堡+大杯冰紅茶特價69元」、5月2日至5月4日還有「大杯摩斯咖啡加10元多1杯」。

●肯德基

肯德基即日起至5月5日祭出最新限時優惠，有「狂省八塊雞桶餐」，內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆特價只要499元，較原價打出59折優惠；以及「咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」可享第2件半價，最低平均1堡只要72元起。

還有「歡聚蛋撻禮盒」內含上校雞塊4塊+原味蛋撻6顆，直接下殺62折，特價205元；全新蛋撻優惠「蛋撻午茶」，吃得到原味蛋撻2顆+小杯冰無糖綠茶2杯只要銅板價99元。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至5月5日祭出「超值一斤雞」超殺優惠，足足一台斤（600g）重的原味雞塊下殺219元，相較原價打出73折優惠，各門市每日限量、售完為止，提醒桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport門市不適用此優惠。

▲麥當勞金選咖啡祭出勞動節限定寄杯優惠。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞即日起至5月13日祭出「金選咖啡系列買5送5」勞動節限定優惠，包括美式、那堤都有，各限量1000組，售完為止，提醒須於麥當勞LINE官方帳號的「隨買店取」購買。

APP至5月7日再加碼推「金選美式咖啡（冰／熱）第2杯半價」、「買豬肉滿福堡加蛋搭配金選美式咖啡（冰／熱）享優惠價89元」、「買6塊麥克雞塊搭配經典配餐，飲料免費升級金選美式咖啡（冰／熱）」。

麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」至5月20日前還有「4大夯品買1送1」，優惠品項有「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅（2塊）」、「焦糖冰奶茶」，優惠開放重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至5月21日祭出「2大夯品買1送1」優惠，優惠品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；還有「黃金戰斧雞腿」也可享買1送1優惠，特價130元就能吃到2隻大雞腿。

三商i美食卡會員加碼可享專屬優惠，即日起至5月18日期間只須使用3點，即可在三商i美食卡APP內兌換領取限定優惠券，有「5塊義式炸雞買1送1」會員價319元、「黃金戰斧雞腿買1送1」會員價120元，優惠券使用期限至5月21日。

●21風味館（21PLUS）

21風味館（21PLUS）即日起至5月27日祭出最新2大限時優惠，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上2優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。

▲必勝客推出2大勞動節優惠。

●必勝客

必勝客即日起至6月2日祭出2大勞動節限定優惠，有「必勝雙人套餐」內含個人主食、副食、飲料各2份，特價299元起；「個人比薩豪爽餐」則包含個人比薩1份、熱銷副食3份及1罐飲料，特價179元。

●漢堡王

漢堡王即日起至6月30日祭出全新「迎夏優惠券」，一共網羅6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，多達28種優惠組合。

另外還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠。