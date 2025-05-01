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隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天（1日）是勞動節，不少人有放假，但放一天後又要上班，讓不少人哀號假太少。就有網友無奈表示，台灣一年只有過年和清明能放到4天左右的假，其他要連假還得自己請特休，對比日本卻有黃金週、銀週、盂蘭盆節等好幾段長假，「台灣連假太少了吧！」貼文引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「台灣連假太少了」，覺得台灣連假「少到哭」，一年當中比較像樣的只有春節和清明連假，如果要湊出3天以上，還得卡一兩天自己補假。他不滿地說，日本雖然工作也累，但「黃金週通常有7～10天」、「8月盂蘭盆也會放個3～4天」、「新年還有5天以上」，甚至還有可能碰上9月銀週。

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不少網友見狀忍不住翻舊帳，「之前才在哭連假太多要補班很麻煩」、「寧可不補班，不然就修法彈性放假不補班。」「搞連假大家一起出門塞嗎？有夠蠢的，要放長假不會自己請喔！」

不過，更多人都頗有共鳴，「連假少就算了，還常常補班更煩」、「之前哭連假太少是有人刻意為之，我就問哪個勞工嫌假多的，不是不要連假，是不要補班」、「要人家自己請假的到底是多愛公司」、「哭也是在哭要補班，不是哭連假太多，放了不想補回來，本質上還是覺得假太少啊！」

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