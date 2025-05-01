鼓勵白沙屯進香搭大眾運輸　交通部贈5千份「勇」字永保安康車票

▲交通部將贈送5千份「勇」字永保安康車票。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯拱天宮媽祖進香，今年逾32萬信徒參與，交通部祭出疏運措施，包括台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車外，也共襄盛推出5000份印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，今下午15時台鐵白沙屯站免費發放。

交通部表示，「永康保安」是信仰的寄託，也是前行的力量。為了陪伴每一位虔誠進香的香燈腳，今年交通部與台鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作了5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今日15時起於台鐵白沙屯站外發放予民眾。

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交通部指出，這張車票不僅象徵平安，也寄託了媽祖的庇佑與祝福，特別在背面印上白沙屯媽祖著名的「勇」字，為進香途中每一位信徒加持勇氣，撐起他們一步一腳印的信仰之路。從白沙屯車站啟程的那刻起，這張車票就是一份溫暖的陪伴，也是交通部為這場文化盛會所盡的一份心意。

此外，交通部今年也首次協助白沙屯媽祖進香疏運，其中台鐵部分，5月1、2、10、11日加開區間車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次，原4車編組改為8車編組，海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。

公路客運部分，則規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；5月3日行駛往返北港朝天宮至臺鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元，公路局後續將再視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵也增開班次，5月1日07-09時、18-19時；5月9日07-09時、15-20時；5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續高鐵也會視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。