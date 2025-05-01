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關稅繼續！參院沒擋下「川普緊急狀態」　共和黨倒戈也沒用

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參院支持終止川普宣布的國家緊急狀態與反對的人數相同，導致川普的新關稅政策無法被廢除。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國參議院在當地4月30日提出決議案，試圖要終止美國總統川普在「解放日」當天頒布新關稅政策所宣布的國家緊急狀態，不過相關決議案卻以49比49票未能通過。儘管部分共和黨議員倒戈支持相關決議案，但由於關鍵票缺席，這場投票最後還是功敗垂成，使白宮暫時免於在貿易政策上遭遇第二次重大挫敗。

據BBC報導，美國憲法規定，設定國際貿易政策是國會職責，而非總統權限；但川普聲稱，美國的貿易失衡是一項「國家緊急狀況」，要用總統行政令來設立關稅，並於4月2日拋出震撼彈，推出影響世界貿易格局的「對等關稅措施」，還強調這一天是美國的「解放日」。

然而，川普的政策不僅引發了全球經濟根基動盪，也掀起國內眾多議員的不滿，並提出決議案，要終止川普宣布的國家緊急狀態。國會山報與福斯新聞指出，相關決議案是由民主黨參議員魏登（Ron Wyden）和共和黨參議員保羅（Rand Paul）共同提出。由於魏登以「特許」（privilege）性質提出，迫使參議院必須進行表決。

▲▼川普，關稅。（圖／路透）

▲共和黨有3名議員倒戈反對川普的新關稅政策，但由於2名議員未投票，導致決議案未通過。（圖／路透）

除了全體出席的民主黨人外，共和黨也有柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski），以及3位參議員共同投下贊成票，顯示共和黨內部對川普的貿易策略依然存在分歧。然而，由於共和黨參院大老麥康奈（Mitch McConnell）與民主黨籍參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）未能出席投票，最終使得表決以平票落敗，無法推翻川普新關稅政策所依據的國家緊急狀態。

據了解，懷特豪斯當時正搭機從南韓返國；而此前曾投票贊成類似法案，推翻對加拿大的關稅的麥康奈，則缺席了當天稍早的2次投票。一位議員告訴媒體，麥康奈當天因病無法參與投票。

此前，雖然白宮誓言否決參議院的相關決議，但許多共和黨議員仍對關稅對選區選民造成的影響表示關切。保羅在表決前強調「關稅是稅收」，批評此舉等同懲罰美國家庭。柯林斯則表示她雖然認為決議案「太過廣泛」，但仍支持通過，因為美國應避免以對待中國的方式對待加拿大這類盟友。

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