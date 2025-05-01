台美談判釐清「川普要什麼」　華府學者：應大膽降關稅、買武器

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統川普（Donald Trump）祭出對台32％對等關稅措施，前華府哈德遜研究所會長溫斯坦（Ken Weinstein）近日在台北大學演講時建議，台灣應主動提出降低關稅、軍購合作等實質方案，儘早與美國展開談判。他指出，川普的核心目標在於重塑全球貿易秩序，促使夥伴國增加對美投資與防衛支出，並降低對中國依賴。

《聯合報》報導，溫斯坦強調，川普並非意在永久徵稅，而是希望各國「拿出東西來換」，例如解除貿易壁壘或提升國防合作。他表示，若台灣策略得宜，32％的稅率不會是最終結果，有機會顯著下降。他也呼籲台灣展現自我防衛的決心，強調「台灣做得越多，美國協助越容易」。對此，台灣已與美國接觸談判，但尚未取得成果。

對於疑美論升高，溫斯坦明確否認此種可能性，並表示，除非台灣拒絕談判或削減防衛預算，否則川普不會讓中國主導台灣未來。他也認為，台灣若拒談反而會損及自身利益。

與會的前經貿辦談判代表鄧振中則指出，台灣在全球供應鏈扮演重要夥伴角色，與中國式的國家一條龍體系截然不同，應呼籲美方在稅率上區分敵友。他直言，「可以理解川普想解決問題，但台灣應被視為友人，而非對手。」