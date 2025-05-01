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美法官裁定「蘋果違反改革AppStore命令」　1高層交聯邦檢察官調查

▲▼蘋果。（圖／CFP）

▲加州聯邦法官裁定蘋果違反法院禁令，將一名高層主管移交給聯邦檢察官調查。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國加州聯邦法官在當地4月30日裁定，蘋果違反了法院先前要求該公司在App Store允許開發商在APP下載和支付方式方面進行更大競爭的命令，並將該公司與一名高層主管移交聯邦檢察官，調查是否構成刑事藐視法庭。

據路透社報導，此前，電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的開發商Epic Games提出反托拉斯訴訟，指責蘋果對旗下應用程式商店AppStore所銷售的產品抽取3成佣金。隨後，加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁定，蘋果不得禁止開發商在App中納入「外部連結」或其他方式引導消費者採用蘋果以外的付費機制。

然而，羅傑斯30日公開一份長達80頁的裁決，指責蘋果無視法院命令，試圖繼續限制APP內的付款競爭，還痛批蘋果「繼續干預競爭的企圖難以容忍」、「這是一項禁制令，不是談判」。與此同時，羅傑斯也將蘋果公司及財務副總裁羅曼（Alex Roman）交由聯邦檢察官進行刑事調查，指責羅曼的證詞「充滿誤導與謊言」。

對此，Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）表示，法院的裁決是開發商與消費者的重大勝利，並透露希望「要塞英雄」能在下周重返App Store。根據最新裁定，法院明確禁止蘋果妨礙開發者與用戶溝通或對外部購買徵收新費用。羅傑斯拒絕暫緩執行命令，強調蘋果的行為反复且嚴重，並指出蘋果是否應遭進一步處罰將交由行政機關裁定。

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