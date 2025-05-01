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勞工之光！基隆表揚270位模範勞工　謝國樑親頒獎致謝

▲基隆表揚270位模範勞工 謝國樑親頒獎致謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲感謝有您！基隆模範勞工表揚餐會，270位無名英雄獲榮耀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為肯定勞工朋友在各行各業中的辛勤付出與專業貢獻，基隆市政府於4月30日在基隆港海產樓餐廳舉辦「2025年模範勞工表揚餐會」，由市長謝國樑親自頒發獎牌，表揚270位模範勞工，向所有默默耕耘的勞動者致上最崇高的敬意與誠摯感謝。活動現場氣氛溫馨熱烈，洋溢著勞動節前夕的感動與暖意。

謝國樑表示，基隆的進步與城市的活力，正是來自每一位在崗位上默默奉獻的勞工朋友。市府特別編列追加預算，增設職業訓練與進修補助，鼓勵勞工持續精進技能，以因應快速變遷的社會挑戰。未來也將持續推動多元創新的勞工政策，打造友善、尊重、幸福的職場環境，讓基隆成為勞動者安居樂業的城市典範。

▲基隆表揚270位模範勞工 謝國樑親頒獎致謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑也特別感謝社會處長楊玉欣及其團隊，長期致力於勞動政策推動與勞工權益保障，為市民爭取更完善的就業與照護資源。本次獲表揚的模範勞工來自各行各業，其中不乏令人動容的感人故事。

來自浙江的新住民老師吳玉芬，擅長鉤針、刺繡、布染等傳統工藝，長年投入社區教學，積極推廣多元文化交流；「三奇壹號」品牌創辦人江振源，將基隆港都意象融合文創設計，其打造的「雨港上河圖」咖啡禮盒更榮獲國際iF設計大獎，成功行銷基隆文化。

▲基隆表揚270位模範勞工 謝國樑親頒獎致謝。（圖／記者郭世賢翻攝）

長照機構負責人溫秀嬌女士秉持「以人為本」理念，為無數家庭提供專業貼心的照護服務；花藝與樂齡教學老師張婉如，長期為長者設計療癒植栽課程，致力提升社區幸福感；繞畫藝術老師賴士可深耕校園教育，推動藝術進入教學現場，啟發無數學子的創造力與自信。

社會處長楊玉欣表示，為讓勞工朋友在活動中放鬆身心，社會處特別安排視障團體提供現場按摩服務，傳遞市府對勞工的關懷與敬意。未來，基隆市政府將持續打造友善、安全、有尊嚴的勞動環境，攜手所有勞動者共築幸福城市，共創美好基隆。

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