51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

▲勞動節有哪些人放假，近日受到外界討論。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

五一勞動節將於本週三（5月1日）登場，為表彰勞工對社會及經濟發展的貢獻，政府依《勞動基準法》規定，將當日列為勞工放假日。根據歷史資料，勞動節的起源可追溯至1886年美國芝加哥的勞工運動，當時工人為爭取每日八小時工作制，舉行大規模罷工與示威行動，引發「乾草市場事件」，最終推動全球對勞動權益的關注與改革。

我國自1950年代起響應國際潮流，將5月1日訂為「勞動節」，專為保障勞工權益而設。然而，根據我國現行法規，勞動節並非全民國定假日，僅適用於受《勞動基準法》保障的勞工族群。換言之，部分職業如軍公教人員與學生，當日並不放假。

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以下為勞動節放假的適用對象：

一、企業民間受雇員工（勞工）：包含全職、部分工時等所有適用《勞基法》者

二、百貨業與零售業人員（若無輪班安排）

三、製造業、服務業、物流業等勞工

四、營造業、交通運輸業從業人員

五、醫療機構非公務員性質之聘僱人員

六、私人公司上班族（依照公司內部人事政策）

▲勞動節有哪些人放假，近日受到外界討論。（示意圖／記者周宸亘攝）



以下為勞動節不放假的對象：

一、軍人與公務人員：依據《公務人員請假規則》，勞動節非國定假日，不予放假

二、教職員（包含公私立學校教師）：屬教育體系非勞工身份，未列入放假對象

至於勞動節期間，學生是否放假，在網路上引起許多討論。不過，根據現行規定，勞動節當天各級學校正常上課。由於學生不屬於勞工身份，因此勞動節並非學生假日，課表照常進行。

▲股市、銀行及郵局的部分，5月1日都是暫停。（示意圖／ETtoday資料照）



至於股市的部分，根據證券交易所得規定，5月1日為交易日休市日之一，因此全面休市一日。期貨與選擇權市場也同步休市。

銀行的部分，由於銀行員工多屬於《勞基法》適用對象，因此於勞動節當天放假。因此，多數金融機構（包含國營及民營銀行）5月1日不對外營業。自動櫃員機（ATM）正常服務，但部分跨行轉帳或延遲入帳可能發生。

郵局的部分，由於郵局員工亦屬勞工身份，依法享有勞動節假期。因此全台各地郵局5月1日停止營業，不收、不投遞郵件。郵政儲金業務、劃撥帳務作業亦暫停。自助郵件投遞機器、i郵箱、網路郵局仍可使用，但處理時間順延。