基隆民政處長查個資助藍罷免　國民黨稱個案不討論：在野被針對

▲國民黨文傳會主委林寬裕。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，基隆市民政處長張淵翔因涉嫌利用戶政系統查詢個人資料，昨日遭檢方聲請羈押禁見，基隆地方法院表示，張淵翔坦承犯行，准以40萬元交保並限制住居。國民黨今（30日）稱，這是個案，先不討論，接著又批檢調辦藍不辦綠，雙標先射箭再畫靶壓人取供，「大家不覺得不寒而慄嗎？」

藍營發動罷免綠委幽靈連署頻傳，累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，但離譜的是，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行，以40萬元交保。民進黨痛批，國民黨幽靈連署越查越臭，竟直接開戶政系統「偷個資」，這已經不是「考生抄答案」等級的作弊了，而是「直接串通助教偷考卷」的極嚴重舞弊。

國民黨文傳會主委林寬裕對此低調回應，個案先不要討論，但是從最近這一連串這個檢調辦案方式，大概可以得到幾個結論，第一，辦藍不辦綠，雙標先射箭再畫靶壓人取供，甚至我們現在就回想，所謂「偵查不公開」這些東西，難道大家不覺得不寒而慄嗎？

林寬裕強調，從這幾件事情可以看出來，這些東西完全都是針對在野黨，從先前的民眾黨主席柯文哲，到現在的國民黨，每一件都是希望要扼殺在野不同意見，國民黨絕對不會因為這樣有所退卻，我們還是會堅持自己想法。

林寬裕續指，至於個案裡張淵翔有坦承什麼東西，「我想所有的包括我們國家的所有的電子系統，只要有留下任何的足跡，這個時候都可以查閱，都可以有證據的。」所以到底有什麼樣的不法，就交由法院來裁判，現在不必跟著一些帶風向的特定人士來聞風起舞。

至於是否擔心日後黨中央遭搜索？林寬裕說，從柯文哲再到最近一連串針對國民黨在野，還有各地黨部搜索行動，可以看出這樣辦案的脈絡，「我想也不能排除，不過我想我們一向都是光明磊落，沒有什麼好懼怕的，也會做好充分準備，在我們法律範圍內，維護我們自己的權利。」