5／1勞動節　雲嘉南地區部份代檢廠暫停檢驗服務區

▲ 勞動節雲嘉南地區部份代檢廠暫停檢驗服務區 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動節將屆，當天全國勞工依勞動基準法規定放假一日。本所轄管雲林、嘉義、臺南地區96家汽車代檢廠，因代檢廠員工適用勞動基準法，部分代檢廠依前揭規定，放假暫停受理車輛檢驗服務。

惟勞動節依據人事行政總處公告，為行政機關辦公日，定期檢驗屆期車輛無法遞延，請定期檢驗屆期車輛可提前檢驗，或當日仍可至有營業之代檢廠檢驗。 且當日本所及轄站(嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、麻豆監理站、臺南監理站)，均正常受理車輛檢驗服務。亦可上網至監理服務網查詢有營業代檢廠辦理車輛檢驗，請車主多加利用完成車輛定期檢驗，以免逾期受罰。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，為確保行車安全，應做好車輛定期保養，並應依指定檢驗日期，完成定期檢驗。如此才能確保車輛狀況良好及行車安全。

嘉義區監理所表示，假期將屆請車主檢視行車執照上指定檢驗日期，可於指定檢驗日期前後一個月內提前完成定期檢驗作業，才能避免假期前或當日驗車大排長龍，浪費您寶貴時間排隊等侯情形。

建議車主可多多利用監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或利用監理服務App查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊，車輛定期檢驗逾期仍未辦理者，將依法舉發處罰。#