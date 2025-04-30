佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋

網搜小組／劉維榛報導

「死不讓座！」一名女網友直擊，有婦女霸佔2個博愛座，不滿被另一名旅客擠回去就動手反擊，事後不爽起身，更上演踹人、拿包包砸人的脫序舉動。文章曝光後，網友見這熟悉的身影，紛紛嘆「這阿嬤真的很瘋」、「有人坐她旁邊就大吼說『不要坐我旁邊啦』！」

一名女網友在Threads上傳影片，可見一名穿著護膝套的男子想要坐博愛座，但當時一名婦女已霸佔兩個位子，因此他邊推著行李箱、邊用腳去撞婦女，結果婦女起身後，隨即用右腳回踢報復，還拿包包砸人。

當時車廂旅客都目睹一切，也有人出聲制止「不要打架好不好」。原PO提到，「這女的真的是勇猛，死不讓座」，同時也補充解釋，後來有人幫忙通知捷運人員，列車搭到民權西路站時，就有兩個警察上車了解狀況。

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▲婦女霸佔被驅離，還不甘心報復。（圖／lo_xt.14提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



該影片引發萬人關注，不少人也遇過該位佔位婦女，「這女的很常出現在淡水信義線，而且都佔兩個位子」、「阿伯先踢人」、「去士林接小孩差不多4:30-5:00都會遇到她，只要有人坐她旁邊就大吼說『不要坐我旁邊啦』」、「每次從民權搭早上的車都會看到她，只要有人在她旁邊她就會叫」、「兩個都有問題，都有動手互搶」、「這個女的應該是每次搭捷運都這樣了，遇過一次」、「這阿嬤真的很瘋，我高一的時候跟我同學坐在位子上自拍，然後她突然大罵：捷運上不能拍照」。

針對阿北也動手的狀況，原PO幫解釋，是婦女先動手的，只是畫面沒拍到。另有網友認為，「阿北沒錯吧！他只是去坐那個剩下的1／2博愛座位，就那個女的不給他坐，阿北給她擠回去一個人的座位，是女的起身不願意坐而已，女的起身就先踢阿北的腳，然後拿紅色包打阿北，他只是用腳擋讓那個女的不靠近，有看到阿北的腳動作是伸出去而不是踢」。

本文獲原PO授權