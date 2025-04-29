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快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡等8人，今（29日）早被約談，傍晚起，列被告的吳秋齡、羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔等5人，陸續移送宜蘭地檢署複訊，晚間9時10分許到宜檢複訊的吳秋齡說，被約談一天很累，但說明清楚就好，大家辛苦了。同列被告的時任民政課朱姓課長、民政課邱姓女課員、主計室林姓女課員無保請回。

▲▼羅東鎮長吳秋齡（上圖右）涉「鎮長請客」貪污案，今上午被約談後，晚間與羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔（下圖）等5人陸續被帶往宜檢複訊。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲羅東鎮長吳秋齡（上圖左）涉「鎮長請客」貪污案，與羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔（下圖）等5人陸續被帶往宜檢複訊。（圖／記者游芳男攝，下同）

羅東鎮公所辦理2022年度志工餐敘71桌採購案，實際出席桌數僅55桌，剩餘桌次中，事後有4桌是鎮長宴請非志工人士，前後兩次宴請是一次性的以59桌報帳，疑涉及利用公務職務詐欺取財貪污。

▲▼羅東鎮長吳秋齡（上圖右）涉「鎮長請客」貪污案，今上午被約談後，晚間與羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔（下圖）等5人陸續被帶往宜檢複訊。（圖／記者游芳男攝，下同）

羅東鎮長吳秋齡等人29日被約談，全案起因是羅東鎮公所辦理2022年志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動餐敘71桌採購案（每桌4500元），2022年3月20日在金門餐廳辦理活動時，實際出席桌數僅55桌。

而檢調這次要釐清的是，鎮公所於同月30日晚間，將剩餘桌次中的4桌，3桌用來宴請非屬志工團體、受邀者多數具有羅東鎮長選舉權及影響力的羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，當晚另1桌，是同時宴請羅東鎮公所人員。

去（2024）年10月間，監察院曾糾正「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，並批評公所主計室未能有效控管預算，及強調「鎮長、主任秘書等人疑似涉及詐取財物之刑事犯罪　亟待檢調究明」。監察院也指出，2022年志工餐敘時，鎮長避開承辦的民政課長，直接指示秘書辦理，並交由行政室與社會課主管執行，相關主管明知受邀人員資格存疑，仍指示賡續辦理。

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