　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鑑定專家證：剴剴全身42處虐傷「皮膚長不回去」　死前3個月很痛苦

▲▼台北地院今（29日）第5天審理剴剴案，傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，戳破涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）辯詞，關注審理進度的剴剴網路媽媽群成員舉標語喊口號「保母殺人，絕不寬貸」，1位成員對剴剴遭遇泣不成聲。（圖／記者黃哲民攝）

▲網路媽媽群1位成員對剴剴的遭遇泣不成聲。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，今（29日）下午傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，呂以示意圖搭配後製照片，解說剴剴全身至少42處嚴重受虐傷勢、族繁不及備載，尤其陰囊新舊裂傷「好痛！真的好痛！」呂立哽咽說「殘忍，虐待，都沒辦法形容」、「他（剴剴）生命最後3個月，一定非常痛苦」。

這是全案發生至今，首度完整公開剴剴遺體傷勢，示意圖密密麻麻的標示，讓許多女性旁聽者紅了眼眶，真實照片僅供審檢辯觀看，參審素人國民法官盯著螢幕，個個神色凝重，呂立說「若我是他（剴剴），一定好害怕，沒有人來救他，這是教科書等級的凌虐」，更逼哭不少旁聽者。

呂立今表現有如檢方的王牌證人，最後在法官發問時，更補一槍表示1歲多的剴剴，不可能會說5個字的髒話。涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳與2人的律師團，彷彿洩了氣的皮球，放棄詰問、不挑戰呂的證詞。

▲▼台北地院今（29日）第5天審理剴剴案，傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，戳破涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）辯詞，關注審理進度的剴剴網路媽媽群成員舉標語喊口號「保母殺人，絕不寬貸」，1位成員對剴剴遭遇泣不成聲。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院第5天審理剴剴案，傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，他哽咽同情剴剴遭遇，惹哭許多旁聽民眾。（圖／記者黃哲民攝）

呂立開完庭被媒體詢問，承認作證時哽咽了，他同情「那位不能說出名字的孩子遭遇」，本案是他和團隊鑑定過最嚴重的個案，「傷勢蠻多、遍布全身」，被問到剛剛有擦淚嗎，他妙回「有用衛生紙」，但強調心裡雖有很多不捨跟同情，仍秉持專業、依傷勢證據做判斷，「我們只說出剴剴（遭遇）一小部分」。

劉氏姊妹今傍晚開完庭上囚車還押，被稱為「剴剴戰士」的網路媽媽群成員，高舉標語怒吼「保母殺人，絕不寬貸！」1位成員哭著說旁聽瞥見剴剴全身都是傷、被綁起來等照片，真的很心疼，「把小孩綁好幾個小時，大人都受不了，真的太殘忍了！他才1歲多！」

呂立和團隊鑑定過逾300位受虐兒少，今下午出庭擔任檢方聲請傳喚的鑑定證人，他說依照國際間通用判斷兒虐事件的TEN-4-FACEsp標準，「那個不能說出名字的孩子（指剴剴，合議庭禁止稱呼小名）」符合其中7大項，從頭頂、軀幹、頭臉耳頸到臀部、腳底，密布42處嚴重複雜的受虐傷勢。

▲▼台北地院今（29日）第5天審理剴剴案，傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，戳破涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）辯詞，關注審理進度的剴剴網路媽媽群成員舉標語喊口號「保母殺人，絕不寬貸」，1位成員對剴剴遭遇泣不成聲。（圖／記者黃哲民攝）

呂立說這些傷都發生在死前1個月內，包含新傷夾舊傷，例如頭頂與兩側額頭大面積瘀傷，是外力造成、不是自撞所致，他看過不乖又有暴力傾向的孩童會自撞頭，「但不會自撞到瘀青、出血，因為本能會怕痛」，直接推翻劉氏姊妹辯稱剴剴常會自撞自傷的說詞。

呂立細數剴剴耳朵掐痕「是被用力掐的」、臉頰、嘴角與頸部整片傷痕「可能被勒住或什麼東西貼住再撕掉」，左肩胛骨骨折與大片瘀傷「有如遭車禍壓過去，可能是綑綁、緊勒或毆打所致」，難以判斷有無遭用力拗、塞進水桶，而腹部瘀傷「要用力掐捏搥打才會造成」。

呂立形容剴剴遺體傷勢「族繁不及備載」，有些白色結痂代表很深的傷口、皮膚長不回去，指甲沒被強行拔掉，但甲溝有虐待傷，應該很有肉的臀部，因營養不良瘦到出現多道皺摺，而最痛的，是陰囊1處裂傷。

呂立說這是非常敏感脆弱部位，拔1根毛都會痛得要命，光看傷勢照片就覺得「好痛，真的好痛！真的是…唉」他強調孩童不太可能自己抓傷、因為怕痛，更懷疑是否遭人用其他方法造成這種新舊撕裂傷。

▲▼台北地院今（29日）第5天審理剴剴案，傳喚台大兒童醫院主任醫師呂立作證，戳破涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）辯詞，關注審理進度的剴剴網路媽媽群成員舉標語喊口號「保母殺人，絕不寬貸」，1位成員對剴剴遭遇泣不成聲。（圖／記者黃哲民攝）

▲呂立戳破涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）辯詞。（圖／記者黃哲民攝）

至於剴剴遺體脖子上道長刮痕，呂立認為，若真的遭涉案保母劉若琳指甲刮傷，也非合格專業保母應有行為，保母就該隨時修剪指甲，避免動不動刮傷幼童。

此時投影幕秀出剴剴頭部電腦斷層掃瞄的骷髏照片，瞬間震撼全場，呂立指著下排3個斷牙說，其實旁邊還有1顆是整個牙根都不見，他和團隊估算需要很大的力道，懷疑遭老虎鉗拔出、或用湯匙敲斷，但沒證據，幸好剴剴沒蛀牙，不能用來解釋斷牙。

更重要的是，剴剴斷牙對應的上排牙齒，形狀很漂亮，毫無對磨痕跡。呂立強調，看過幾萬個小孩，從沒看過磨牙磨到牙齒整個磨斷、不見，「如果有的話，可以寫成醫學論文」，1歲多的小孩也很難模仿磨牙，等於再推翻劉氏姊妹聲稱剴剴習慣性磨牙的辯詞。

呂立嘆氣說這是他看過寫得最多傷勢的兒虐事件，「每個傷的背後，都是精神虐待」，他秀出剴剴被交給涉案保母劉彩萱照顧前1個月的照片，表示「我們不能講名字的那個小孩，胖胖肉肉肥嘟嘟的，看起來多開心多好玩！」他提醒審檢辯「記得他開心的樣子，接下來就不是了」。

隨著同年（2023年）9月交給劉彩萱，之後的照片包括剴剴凌晨遭綑綁、塞進椅子下、櫃子縫隙等畫面，呂越說越沉重，不懂為何小孩半夜不睡覺、沒躺在床上，卻被綁成頭臉除了口鼻都包住，「殘忍，虐待，都沒辦法形容」。

呂立語帶哽咽，庭務員趨前拿1盒衛生紙給他，許多旁聽民眾被他的情緒感染得落淚，他沉痛敘述「你會有什麼感受？這是什麼照顧？他被綑綁了4個小時！我都不想算綁了多久」，但綑綁剴剴把身體對折的樣子，「這是保護嗎？怎麼睡，怎麼換尿布」，他虧說「照顧者很辛苦，半夜不睡覺」。

最後1張照片是剴剴死前約3周，全身只穿尿布，看著遠方。呂立說「這是我看到他最後身影，然後就是解剖」，可明顯看出營養不良的消瘦，「我們常說非洲難民只剩1個脹脹的肚子，他連肚子都脹不起來」，因肌肉跟脂肪都消耗掉，卻又不是完全沒吃東西，所以沒立刻餓死。

呂立說，剴剴在劉氏姊妹照顧的3個多月期間，身高體重與頭圍陸續掉出原本50%到85%的生長曲線，最差僅剩15%，死前被送到醫院急救，體溫只有攝氏24度，「這是放了多久，沒人關心」。

呂立嘆息說「若我是他，一定好害怕，沒有人來救他，這是教科書等級的凌虐，被迫提前結束生命」，他無法想像這些傷勢背後的精神虐待，剴剴過世前的照片顯示眼神充滿恐懼，好像害怕隨時受罰，他應該不懂自己為何要被這樣對待，「他生命最後3個月，一定非常痛苦」。

呂立表示，和團隊認為剴剴死因是長期嚴重營養不良導致低血容性休克，肺炎反而不致命，他也不認為還在牙牙學語說疊字的剴剴，能模仿大人說5字經髒話，「這超出他年齡能力，就算說『我要吃飯』都很難」，最後再打臉劉氏姊妹聲稱剴剴會說「X你娘OO」的辯解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭活活炸死　竟是大伯設陷
東京、首爾機票「買1送1」都免萬元！　每周二開搶
日AV「剝皮寮正妹」身分曝！　拍片團隊：真的是台灣人
鑑定專家：剴剴全身「42處嚴重虐傷」　死前3個月很痛苦
快訊／冰櫃藏屍命案重大進展　6嫌被羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

鑑定專家證：剴剴全身42處虐傷「皮膚長不回去」　死前3個月很痛苦

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！6嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

高雄騎士疑闖紅燈！50公尺寬路口過不了　與轎車相撞喪命

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

鑑定專家證：剴剴全身42處虐傷「皮膚長不回去」　死前3個月很痛苦

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！6嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

高雄騎士疑闖紅燈！50公尺寬路口過不了　與轎車相撞喪命

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警無奈：你有必要找架吵嗎

快訊／高錦瑋率領雲豹續命！　8分險勝特攻保住晉級季後賽機會

快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

台鋼兵兵乓乓16安猛攻！7比4賞悍將4連敗　石萬金奪來台首勝

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

陸3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭活活炸死　竟是大伯設陷阱

敖犬斷聯辣妻3年「因1限動再搭上線」　飆75kg躲見面：是在玩我？

肝硬化不可逆！營養師教你「預防飲食法」　遠離肝癌風險

美杜魯門號艦載F／A-18墜海　疑因閃避武裝份子攻擊

火腿延長關鍵轟取勝！伊藤大海燃燒130球投9局　新庄按摩犒賞

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

社會熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

台南騎士戴「沙琪瑪安全帽」買飲料　警回應了

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

快訊／行刑式槍殺前妻！凶嫌畫室2樓自戕腦死　今器官衰竭不治

中藥害醫師洗腎挨告　藥廠董座病逝公訴不受理

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

獨／台中某國小學童水杯滴防蚊精油　害老師誤飲

日男照顧病妻36年！陳屍中和租屋處「屍水全流出」遺體今相驗

男大生半工半讀　深夜命喪國道

即／高雄女大樓墜落！穿破隔壁待售屋頂搶救中

更多熱門

相關新聞

惡保母再提1歲剴剴會罵5字經　被揪叫「死小孩」輕描淡寫：用字不好

惡保母再提1歲剴剴會罵5字經　被揪叫「死小孩」輕描淡寫：用字不好

被指遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死的1歲男童「剴剴」，生前到底有無罵「X你娘OO」，劉若琳今（28日）上午開庭證稱聽過2次，還看過3次剴剴用頭撞牆，更說剴剴邊玩邊磨牙，姊姊曾帶剴剴去收驚，因剴剴「看人的神情不太對」，但被問到有無看到剴剴裸體罰站，劉若琳閃爍其詞稱顧著吃飯沒注意，至於叫剴剴「死小孩」，是跟著姊姊叫。

惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷

惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

呂秋遠列「剴剴凌虐」9大酷刑　網友看到哭

呂秋遠列「剴剴凌虐」9大酷刑　網友看到哭

關鍵字：

剴剴虐童凌虐致死磨牙自傷結痂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面