川普就職百日演說　再提「黃仁勳、台積電」加碼投資美國

▲美國總統川普（Donald Trump）就職百日演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間29日晚間，在密西根州舉行第二任期「就職百日」的造勢演說。他高調宣示，自己是美國歷史上「最成功的總統」，強調過去100天的政績不容忽視，並再度提及輝達（NVIDIA）與台積電（TSMC），強調自己成功吸引多家科技巨頭加碼投資美國。

綜合外媒報導，川普29日特別選在共和黨鐵票區麥考姆郡（Macomb County）登台，並在開場就對支持者表示，能回到美國的心臟地帶密西根演講，感到格外欣喜。他話鋒一轉，直言外界對他「不受歡迎」的民調根本是子虛烏有，並高聲強調，「我們正在見證史上最成功的百日任期。」

他接著細數自己上任以來的「重大改革」，包括加速遣返非法移民、終結激進的性別政策、打擊覺醒（woke）意識形態、壓低通膨及削減聯邦預算等，「而這一切都只是開始而已。」

談到經濟成績時，川普表示，汽油價格下滑、蛋價回穩，民眾切身感受通膨壓力減輕。他也強調，自己任內已創造35萬個就業機會，不過他也不忘對聯準會開砲，「雖然我提名的聯準會官員表現不好，但通膨與利率的確都降下來了」，話鋒轉折又說，「我還是希望對聯準會保持友好和尊重。」

此外，川普也不忘強調自己任內成功吸引多家科技巨頭加碼投資美國。他提到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已承諾投入5000億美元，台積電也將挹注2000億美元，還有亞馬遜、蘋果等企業，都願意將供應鏈轉回美國，而不是留在中國，「這是我們經濟復甦的最佳證明。」

在談及對外經貿策略時，川普再次搬出他慣用的「關稅施壓」論述。他指出，自從他提出新關稅政策後，包括印度、法國、中國等多國領導人紛紛主動尋求談判。

川普表示，「但美國不必接受任何協商，因為我們握有主導權，我可以直接定價，但我想保持尊重和友善，不過如果拖太久，我也可以直接設定價格。」

此外，川普也在開場就提到，自己在過去這段時間強化邊境安全、執行移民政策、打擊詐欺行為，以及將製造業帶回美國，都是具體成果，「清除這些入侵者不只是競選承諾，更是我身為三軍統帥的神聖責任。」

川普特別強調南方邊境的管制成效，非法越境人數降至歷史新低，「我們已經打造出美國歷史上最安全的邊境，遠遠勝過以往。」另外政府已將毒販與幫派列為恐怖組織，「最壞的那群人，我們已經把他們送去薩爾瓦多（El Salvador）一座不寬容的監獄服刑。」