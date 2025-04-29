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台中警長力推原鄉防詐　親上警廣宣導打詐第二集

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平警分局分局長施永昭於今(29)日上午前往警察廣播電台臺中分臺，參加知名主持人蔣蓉主持的「945 會客室」節目專訪，在空中暢談介紹和平地區主要風景區轄區特色、山區交通安全、校園安全、社區防詐識詐宣導及利用里長辦公室廣播宣導防詐及交通安全(酒後不開車、騎車戴安全帽、、等)宣導 ，廣受民眾熱烈點閱按讚回應效果非常好。與聽眾們博感情並呼籲大眾注意詐騙集團手法變化多端，應提高警覺並報警求證。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中和平警分局長施永昭親上警廣，空中宣導原鄉防詐第二集。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

分局長於節目中提醒駕駛，駕駛山區道路要開大燈、要專心前方、要遵守標線不可超速，長下坡要改低速檔，夜間行駛台8線到谷關的重機車駕駛朋友，要注意安全。另外也分享和平分局桃山派出所以原鄉風格錄製防詐及酒後不開車宣導短語，在各里里長辦公室廣播宣導，廣受民眾熱烈回應並經電視媒體新聞報導，分局力推第二集，內容幽默風趣親民接地氣，透過創新模式深化民眾印象，藉以達到宣導效能。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

避免詐騙的關鍵在於保持理性思考，不因短期利益衝動決策，並且學會「歸零思考」，勇於承認錯誤，從經驗中學習。防詐三心法——主動查證、冷靜思考、尋求幫助，是遠離騙局的重要原則。此外，「二顆心」——不貪心、懂關心，能幫助我們及身邊的人避開詐騙陷阱。和平分局呼籲大家，防止詐騙是社會共同努力的目標！當你有疑慮時，應該立即向165 反詐騙專線、110或鄰近派出所，洽詢警察提供專業建議，避免更大的損失。此外，也可以與家人朋友討論，讓第三方協助判斷，畢竟「當局者迷，旁觀者清」。 保持警覺、理性應對，是防止詐騙的最佳策略！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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