LIVE／川普就職100天演說！　嗨喊：史上最成功

記者張方瑀、張靖榕／綜合報導

美國總統川普在當地時間29日晚間6時於密西根州舉行第二任期「就職100天」慶祝演說，並選定支持度穩固的麥考姆郡（Macomb County）作為演說場地。

川普（Donald Trump）競選團隊將這場演說定調為「史上最成功、最具里程碑意義的第一個百日」，強調他上任以來推動加速遣返非法移民、降低通膨，以及大幅削減聯邦支出等重大政績。

川普強調上任以來對非法移民的果斷行動，已取得重大成果，並再次聲稱這些非法移民與支持非法移民的民主黨、左派份子試圖摧毀美國。

川普與密西根現場的支持者再次為2024勝選歡呼，他並強調這是自己第三次勝選，仍不承認2020年的敗選。他說若2024落選，如今美國的生活水準恐將淪為第三世界國家，理由是非法移民持續湧入與在境內大肆犯罪等。

川普繼續聲稱，通膨在他上任後已大幅下降，蛋價也迅速回穩，「想想看，這些都是在100天內達成的成就。」他更說上任以來，創造了35萬個就業機會。



對於衝擊全球的關稅政策，川普表示世界各國都積極來與美國進行協商談判，包括印度、法國，甚至是中國。他稱美國大可以不同意談判，因為美國才是手中握有商品的國家，「我們大可以設定價格就好，但我想要尊重各國，我也想要友善一點，但如果拖太久，我大可以直接設定價格就好。」



一般而言，第100天常被視為檢視總統履行競選承諾的重要節點。自1月20日正式宣誓就職以來，川普針對國內外政策大刀闊斧推動改革，包括透過關稅重塑全球經濟秩序、大幅裁減聯邦政府人員，並廢除公私部門的多元化計畫，同時對學術界、律師事務所及法院展開攻擊。

密西根州去年大選時是川普成功「翻盤」的關鍵戰場之一，他從民主黨手中搶下這個重要州份，為自己重返白宮鋪路。